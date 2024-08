Disturbios del Reino Unido, los más graves desde 2011

Los disturbios que vive el Reino Unido desde el pasado 30 de julio de 2024, un día después de que tres niñas fueran asesinadas en la localidad de Southport a manos de un joven galés de 17 años con padres ruandeses, son los más graves sufridos por el país desde los ocurridos en 2011. Entre los altercados más graves registrados en las últimas cuatro décadas en el Reino Unido ordenados por orden cronológico están los siguientes, los de Brixton y Toxteth, en 1981.

En abril de 1981, el barrio de Brixton, en el sur de Londres, vivió unos violentos disturbios que comenzaron después de que corrieran rumores sobre actos brutales de la policía contra un hombre negro y que se saldaron con más de 350 heridos, unos 300 de ellos policías. La policía había emprendido la operación ‘Pantano’ para reducir la delincuencia callejera en el barrio. Ese mismo año, en julio, Liverpool fue escenario de graves altercados tras el arresto de un joven de 20 años. Hubo unas 500 detenciones y centenares de agentes de policía heridos.

Dos hechos en 1985. El arresto de un hombre negro desató una ola de violencia en Lozells Road, en el oeste de Birmingham, que fue escenario de disturbios entre el 9 y el 11 de septiembre. Fallecieron dos personas y se quemaron tiendas, casas y vehículos, además de producirse saqueos. En octubre, la muerte de Cynthia Jarrett, una mujer negra que falleció de un paro cardíaco cuando la policía registraba su casa en Tottenham, provocó unos enfrentamientos en los que murió un policía a machetazos y se registraron unos 250 heridos, la mayoría agentes.

El origen de la ola de violencia El pasado 30 de julio, tres niñas fueron asesinadas en la localidad británica de Southport, y otra decena atacadas por un joven galés de 17 años, Alex Rudakubana, de padres ruandeses, acusado de intento de asesinato.

EL VANDALIMOS DE 1991

En septiembre de 1991 las ciudades de Newcastle, Cardiff, Birmingham, Oxford y North Shields fueron escenario de batallas campales entre jóvenes y fuerzas policiales. Hubo una treintena de detenidos y cuantiosos daños materiales, sobre todo por los incendios, actos de pillaje y vandalismo contra establecimientos comerciales y bares.

Disturbios raciales en 2001. Entre mayo y julio varias ciudades británicas registraron incidentes violentos y disturbios de origen racial. En mayo más de 200 policías y cientos de jóvenes de origen asiático se enfrentaron durante tres días en Oldham, después de un ataque de un grupo de jóvenes blancos contra viviendas de una comunidad asiática.

En junio los incidentes violentos se registraron en Leeds y en Burnley, donde más de 200 jóvenes atacaron tiendas, viviendas y vehículos. En julio un hombre fue apuñalado en Bradford y al menos seis civiles y 120 policías resultaron heridos en unos incidentes saldados con 36 detenciones. También en julio, de nuevo el barrio de Brixton vivió disturbios tras la muerte de un hombre de raza negra. Deja 260 policías detenidos y una veintena de detenciones.

Oficiales de policía en North Finchley mientras se esperan nuevas protestas de extrema derecha en la zona y en todo el país, en Londres, Gran Bretaña, el 7 de agosto de 2024. EFE

LOS CINCO MUERTOS DE 2011

En agosto de 2011 la muerte de Mark Duggan, de 29 años y afrocaribeño, por disparos de un policía en el barrio de Tottenham desató una ola de disturbios que se extendieron desde a otros barrios y zonas de los alrededores de la capital británica y a ciudades como Manchester, West Midlands, Yorkshire, Leeds, Huddersfield o Wakefield o Bimingham. Los disturbios se prolongaron hasta el 9 de agosto y en ellos murieron cinco personas, tres de ellas en Birmingham y dos en Londres. Fueron detenidas más de 2.000 personas en Londres y de 3.000 en el conjunto del Reino Unido. La policía llegó a perder el control en varios barrios de Londres y se vio obligada a desplegar 16.000 agentes en sus calles.

Hasta los disturbios de la última semana, que ya acumulan alrededor de 400 detenidos por manifestaciones violentas en varias ciudades del país como Manchester, Liverpool, Rotherham o Sunderland, además de Londres, los incidentes violentos registrados en el Reino Unido en los últimos años habían sido de menor entidad.

Agentes de policía se encuentran cerca de tiendas y negocios cerrados en North Finchley mientras se esperan más protestas. EFE

EL MIEDO DE LAS MINORÍAS ÉTNICAS

Las minorías étnicas en el Reino Unido, en particular la musulmana, viven con miedo ante la violencia instigada por grupos de extrema derecha en ciudades británicas, lo que ha obligado a reforzar la seguridad de las mezquitas y recomendar a algunos sectores que no viajen solos, sino que lo hagan en grupo. "Esta violencia, violencia racial no surge de la nada. Ha estado construyéndose durante al menos un par de décadas", dijo a EFE Raheel Mohammed, fundador de Maslaha, una organización que lucha contra la discriminación de la comunidad musulamana en Londres.

Los grupos de ultraderecha divulgaron información falsa en las redes sociales afirmando que Radukubana era solicitante de asilo y cruzó el Canal de la Mancha -entre Inglaterra y Gales-.

La llegada de migrantes a las costas británicas fue reciente baza electoral, con el controvertido plan Ruanda, diseñado para impedir el desembarco de pateras al enviar a ese país a solicitantes de asilo (tras un acuerdo con ese país), o la retórica del político populista Nigel Farage, líder del partido Reform UK.

