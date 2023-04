La crisis de combustible acarrea varios problemas en Cuba

La cancelación del histórico desfile del 1 de mayo en La Habana, la suspensión de las clases presenciales en varias universidades y la basura acumulada por la demora en su recogida son algunas de las consecuencias de la escalada de la crisis de combustible en Cuba, de incierto final.

A las interminables filas en las gasolineras, que serpentean a lo largo de múltiples cuadras desde hace ya tres semanas, se sumaron en los últimos días las imágenes de paradas de guaguas (autobús) llenas por la falta de transporte público e informaciones como la cancelación de un concierto de la Orquesta Sinfónica de Cuba.

"La situación del combustible determina la modificación anunciada", afirmó el secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC, sindicato único), Ulises Guilarte, al anunciar que en lugar de la tradicional marcha se celebrarán actos menores en las comunidades.

Si se excluye la pandemia, se trata de la primera vez que no se celebra este desfile -oficialista y de carácter festivo en Cuba- por la Plaza de la Revolución desde 1994.

La crisis amenaza con llegar también al sector agrícola. Algunos agromercados se han visto últimamente con falta de productos frescos debido a los problemas en la transportación desde el campo, algo que podría agudizar la escasez de alimentos que padece el país.

La gente hace larga fila para poder tomar un omnibús en Cuba efe

"Logré sacar la (cosecha) de invierno y ahora nos dijeron que el Gobierno de Cuba nos dará combustible, pero no sé cuánto ni cómo será la distribución", dijo a EFE el campesino Lázaro Guerra, que cuenta con una finca familiar en La Habana.

Como otros agricultores, le preocupa que el combustible no llegue a tiempo para preparar la tierra con vistas a la cosecha de primavera, entre mayo y junio. tro campesino preocupado es Leonel Capote, quien criticó en Twitter que no pueden sembrar sin combustible "y en estos momentos, no hay ninguno". "A eso súmale, sin fertilizantes, sin productos fitosanitarios, sin insumos", advirtió.

La situación -y especialmente la incertidumbre en torno a su final- está generando un creciente malestar social en una población que arrastra más de dos años de grave crisis económica con escasez general, fuerte inflación y frecuentes apagones.