Triunfo. El partido de conservadores alcanzaron mayoría de diputados.EFE

Conservadores ganan comicios locales en Extremadura, España

El partido consiguió 29 diputados. Socialistas alcanzaron 18. Conoce todos los detalles

María Guardiola, la presidenta en funciones de Extremadura y candidata del conservador Partido Popular (PP) a revalidar el cargo, ganó las elecciones que se han celebrado este domingo en esa región de España y consiguió 29 diputados, uno más de los que alcanzó en 2023, pero insuficientes para llegar a la mayoría absoluta, fijada en 33 escaños.

Con casi el 92 % de los votos escrutados, se certifica no solo que María Guardiola no podrá alcanzar su objetivo de no depender de ningún otro partido político y que tendrá que mirar, en principio, a la formación utraderechista Vox, que casi ha duplicado sus diputados (de seis a once).

Además de ello, queda patente también la caída de un Partido Socialista (PSOE) sumido en diferentes crisis en un momento de máxima crispación política en España.

El Partido Socialista está en caída

El PSOE, que ha caído de 28 a 18 diputados en Extremadura, atraviesa una época compleja a nivel nacional por supuestos casos de corrupción y de acoso a mujeres, y en clave regional, el candidato socialista en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, arrastraba estar pendiente de un juicio por la contratación del hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una institución pública.

En ese contexto, María Guardiola adelantó las elecciones en Extremadura, unos comicios en los que también ha subido la formación de izquierdas Unidas por Extremadura (de tres a siete parlamentarios) y que han sido muy seguidos en todo el país al entenderse como un primer termómetro para medir el apoyo ciudadano al PSOE y su gobierno.

De hecho, los líderes nacionales de los partidos políticos han participado activamente en la campaña electoral de Extremadura.

