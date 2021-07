Colombia considera obligación epidemiológica vacunar a migrantes venezolanos

El ministro de Salud de Colombia, Fernando Ruiz, aseguró en Washington que su país tiene el compromiso y la "obligación epidemiológica" de vacunar contra la covid-19 a los cerca de dos millones de venezolanos que residen en su territorio, entre ellos más de un millón que no tiene un estatus regular.

¿Una tercera dosis de vacuna? Aún no hay suficientes evidencias científicas Leer más

Ruiz, quien llegó el pasado lunes a la capital estadounidense y concluye este viernes su visita, señaló la inmunización de la comunidad venezolana como uno de los objetivos claves del combate contra la pandemia en su país.

"Tenemos un compromiso y tenemos una obligación epidemiológica, también de salud pública", afirmó el ministro en una entrevista con Efe.

Para el funcionario, no se trata solo de vacunar a la población local, cuando hay ciudades fronterizas que tienen 50.000 habitantes colombianos y 10.000 venezolanos.

“Si no los vacunamos, no vamos a generar inmunidad del rebaño, no vamos a generar protección”, argumentó.

RELACIONADAS Comisión Europa pide que más digitales se unan a lucha contra desinformación de vacunas

La estrategia -anticipó- busca abarcar también a otros migrantes procedentes de África o de países de la región como Haití, que han convertido a Colombia en punto de tránsito en su ruta hacia Estados Unidos.

"Esas personas necesitan apoyo de la cooperación internacional para el tema de vacunación", admitió el titular de Salud, quien puntualizó que requieren las dosis "ya sea como donación o préstamo".