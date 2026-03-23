Colombia: Confirman al menos ocho muertos y 83 heridos en accidente de avión militar

Accidente de avión militar en Putumayo deja al menos ocho muertos y decenas de heridos

Fotografía tomada de la cuenta oficial del comandante de las Fuerzas Militares de Colombia (FF.MM.).

Al menos ocho personas murieron y 83 resultaron heridas, 14 de ellas en estado crítico, en el accidente de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), con 125 personas a bordo, ocurrido este lunes en Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, según información preliminar de la Gobernación regional.

"Se reportan 83 heridos, de los cuales 14 están en estado crítico, y ocho personas fallecidas", señaló el gobernador del Putumayo, Jhon Gabriel Molina, luego de que el comandante de la FAC, el general Carlos Silva, informara inicialmente de "48 heridos que han sido rescatados".

El gobernador detalló que en la aeronave viajaban 125 personas: 112 miembros del Ejército Nacional, 11 tripulantes de la Fuerza Aérea y dos policías.

Accidente tras el despegue en zona selvática

El accidente ocurrió a las 9:50 hora local (14:50 GMT), cuando la aeronave FAC 1016, que cubría la ruta entre Puerto Leguízamo y Puerto Asís, se precipitó a tierra y se incendió poco después de despegar, por causas que aún son materia de investigación.

"Tan pronto despegó la aeronave, sufrió algún problema y se precipitó a tierra a un par de kilómetros del aeropuerto", explicó el general Silva.

Según el portal especializado SA Defensa, el avión accidentado tenía 43 años de uso, pues en 1983 entró en servicio en la Fuerza Aérea de Estados Unidos y en 2020 fue transferido a la Fuerza Aérea Colombiana.

RELACIONADAS Avión militar accidentado en Colombia llevaba 125 personas

Varias personas y soldados se encuentran junto a los restos de un avión Hércules de la Fuerza Aérea que se estrelló durante el despegue, en Puerto Leguizamo (Colombia), el 23 de marzo de 2026. AFP

Balance preliminar: muertos, heridos y versiones distintas

Mientras las autoridades regionales reportan ocho fallecidos y más de 80 heridos, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, difundió un balance distinto en su cuenta de X: "hasta el momento hubo 77 heridos en el hospital, un muerto y 43 personas por establecer su estado".

Avión con más de 100 soldados colombianos se accidenta en Putumayo: ¿Qué se sabe? Leer más

Las diferencias reflejan que la información sigue en proceso de verificación en medio de la emergencia.

Operativo de rescate y evacuación en marcha

Las labores de rescate se desarrollan con apoyo de la Armada Nacional y de habitantes del municipio, en una zona selvática de difícil acceso, a la que solo se puede llegar por vía aérea o fluvial.

Varios de los heridos han sido trasladados o están en proceso de evacuación a ciudades cercanas como Neiva y Florencia. La FAC desplegó un operativo con un avión ambulancia, un C-130 con capacidad para 50 camillas y un Casa 295 con 24 camillas.

Además, se prevé el envío de un helicóptero medicalizado UH-60 y personal médico adicional para la atención, clasificación y evacuación de los lesionados.