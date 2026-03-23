Avión militar accidentado en Colombia llevaba 125 personas, 48 sobreviven

La aeronave, un Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) cae tras despegar del aeropuerto en el Putumayo

Varias personas y soldados se encuentran junto a los restos de un avión Hércules de la Fuerza Aérea que se estrelló durante el despegue, en Puerto Leguizamo (Colombia), el 23 de marzo de 2026.

El avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) que se accidentó este lunes 23 de marzo de 2026 al despegar de la localidad amazónica de Puerto Leguízamo, llevaba 125 personas a bordo, en su mayoría militares, de las cuales al menos 48 sobrevivieron con heridas, informó esa institución.

"Tenemos 114 pasajeros a bordo y once tripulantes. En este momento sabemos que hay 48 heridos que han sido rescatados, es una cifra preliminar", dijo el comandante de la FAC, general Carlos Silva, en un video divulgado en X.

"Con profundo dolor informo que un avión Hércules de nuestra @FuerzaAereaCol sufrió un trágico accidente mientras despegaba de Puerto Leguízamo (Putumayo), cuando transportaba tropas de la Fuerza Pública", manifestó el ministro en su cuenta de X.

El jefe de la cartera de Defensa agregó que unidades militares ya se encuentran en el lugar del accidente y que se han activado los protocolos de atención para las víctimas y sus familias, así como la investigación correspondiente para esclarecer las causas del siniestro.

Con profundo dolor informo que un avión Hércules de nuestra @FuerzaAereaCol sufrió un trágico accidente mientras despegaba de Puerto Leguízamo (Putumayo), cuando transportaba tropas de nuestra Fuerza Pública.



Unidades militares ya se encuentran en el lugar de los hechos; sin… — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) March 23, 2026

Petro lamenta lo sucedido

Avión con más de 100 soldados colombianos se accidenta en Putumayo: ¿Qué se sabe? Leer más

En videos difundidos en redes sociales se observa una gran columna de humo en la zona del accidente y restos de la aeronave esparcidos, mientras militares y habitantes del sector se acercan al lugar para ayudar en las labores de rescate.

La Defensa Civil, un cuerpo de rescate nacional, informó por su parte que voluntarios de esa organización en el Putumayo, "en articulación con otros organismos de socorro, se desplazan y brindan apoyo ante la emergencia", y divulgó un video de restos del avión en llamas.

Por su parte, el presidente colombiano, Gustavo Petro, lamentó lo sucedido y manifestó en su cuenta de X: "Espero que no tengamos muertos en este accidente horroroso que no debió haber sucedido".

Los aviones Hércules C-130 de Fuerzas Armadas son uno de los modelos más usados en el mundo por fuerzas aéreas para el transporte de soldados y material militar, y tiene capacidad para unos 100 pasajeros con sus armas y munición.

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