Cientos arropan a Cristina Fernández tras la ratificación de su condena

Centenares de seguidores de la expresidenta argentina Cristina Fernández se concentraron este miércoles 13 de noviembre de 2024 ante la Cámara Federal de Casación Penal que ratificó su condena y luego la acompañaron al Instituto Patria para expresarle su apoyo y denunciar persecución judicial y política.

Desde primera hora de la mañana, estudiantes y militantes de la Cámpora (juventudes kirchneristas) se fueron concentrando en la avenida Comodoro Py, en Buenos Aires, donde se ubica la sede de la Cámara de Casación. Allí, abogados y dirigentes sociales impartieron una clase pública para explicar el caso contra Fernández y denunciar ‘lawfare”.

Se entiende como ‘lawfare’ la guerra judicial que se emprende desde las instituciones para destruir a los adversarios, y eso es lo que, según los abogados y seguidores de Fernández, está sufriendo la exmandataria.

El abogado Juan Grabois, un referente de los movimientos sociales, abrió el aula callejera frente a unos 500 estudiantes, sentados en pupitres y llegados de distintas universidades, bajo el enunciado ‘CFK, el poder real y la mafia judicial: un caso de estudio de lawfare’

“Estamos ante una mafia que condiciona la democracia y el estado social de derecho”, dijo Grabois, al insistir en la inocencia de la expresidenta: “Cristina no tiene un pelo de corrupta y no vamos a permitir que la metan presa. No va a pasar lo que pasó con Lula (presidente de Brasil). No naturalicemos la injusticia”, insistió.

Seguidores de la expresidenta argentina Cristina Fernández (2007 - 2015) se reúnen en el Instituto Patria este miércoles, en Buenos Aires (Argentina). EFE

El aula magna callejera se celebró entre fuertes medidas de seguridad, con decenas de policías apostados alrededor de una zona acordonada, pertrechados con escudos y material antidisturbios, y una gran afluencia de periodistas.

A las once de la mañana comenzaba la lectura del fallo, por el que la Cámara de Casación ratificaba la sentencia impuesta a la expresidenta en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal 2: seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Fernández está condenada por el delito de administración fraudulenta, dentro de la causa ‘Vialidad’, en la que se investigó la concesión de hasta 51 obras públicas al empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y su esposa, Cristina Fernández (2007-2015).

Junto a Fernández, la Cámara también ratificó la sentencia de seis años de prisión contra Báez.

Cristina Fernández, de 71 años, escuchó el fallo en directo cuando se dirigía en un automóvil a Moreno, una localidad de la provincia de Buenos Aires y en la periferia de la capital, donde mantuvo una reunión con mujeres de ese lugar.

La expresidenta argentina Cristina Fernández (2007 - 2015) saluda a sus seguidores desde un balcón del Instituto Patria este miércoles, en Buenos Aires (Argentina). EFE

APLAUSOS, VÍTORES Y ABRAZOS

Desde Moreno, la recientemente designada presidenta del Partido Justicialista (PJ) partió al Instituto Patria, un espacio de debate político creado por ella y ubicado en el centro capitalino, donde le esperaban cientos de personas para volver a expresarle su solidaridad.

Entró al edificio entre aplausos, abrazos y vítores de sus seguidores, quienes le lanzaron cánticos como “Cristina presidenta” y “Corazón, Cristina, corazón, acá tenés los pibes para la liberación”.

Después se asomó al balcón y saludó a una militancia entregada, que ondeaba banderas de todos los tamaños y que había cortado la céntrica calle Rodríguez Peña al tránsito para clamar por su lideresa.

Cristina Fernández tiene la posibilidad de recurrir el fallo emitido este miércoles por la Cámara de Casación ante la Corte Suprema de Justicia, lo que evitará que se aplique la sentencia hasta que sea definitiva.

Mientras tanto, sigue recorriendo los suburbios de la capital, reuniendo a sus acólitos, azotando desde la oposición al Gobierno de Javier Milei y haciendo campaña para las legislativas de 2025.

