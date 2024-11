Denuncia contra diputada progresista, tercera por abuso sexual en Chile en 15 días

La diputada por la región chilena de O'Higgins, Marcela Riquelme, fue expulsada del Frente Amplio (FA), grupo político que forma parte de la actual coalición progresista de Gobierno, después de que la formación recibiera una denuncia por un presunto abuso sexual, en el tercer suceso de este tipo que ocurre en Chile en las últimas dos semanas.

La primera se interpuso contra el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, uno de los hombres más poderosos del país, quien se vio obligado a dimitir y está bajo investigación; y la segunda contra el futbolista retirado Jorge "Mago" Valdivia, miembro de la 'Generación Dorada' que dio los mayores trofeos al país, quien hoy está en prisión preventiva.

(Te puede interesar: Aprueban presupuesto de 660 millones de dólares para elección judicial en México)

Al contrario que las dos primeras, que se interpusieron en comisaría, la denuncia contra Riquelme, de la que no se ha filtrado detalle alguno hasta la fecha, solo se presentó ante el Tribunal Supremo del Frente Amplio (FA), que adoptó la decisión de suspenderla de militancia aunque el caso no ha llegado aún a Fiscalía.

"Ante la gravedad de la denuncia contra la diputada Riquelme, los tribunales internos han decretado la medida cautelar de suspensión de militancia", señaló el secretario general del FA, Andrés Couble.

España envía 10.000 efectivos más para buscar desaparecidos en Valencia Leer más

Riquelme, conocida por su activismo como abogada, defensora de derechos humanos, laborales, civiles, causas sociales, abanderada de los derechos de la comunidad LGTBI+, a la que pertenece, se inició en política en 2014 cuando siendo miembro de la Democracia Cristiana (DC) fue nombrada responsable regional de Justicia de la región de O’Higgins, bajo el mandato del segundo gobierno de la expresidenta Michele Bachelet.

En el 2021 fue candidata independiente para las elecciones de convencionales constituyentes realizadas en mayo, pero no resultó elegida, y aunque después sí consiguió un asiento en el Parlamento, esta vez como independiente adscrita la partido Convergencia Social, uno de los que forman parte de la coalición que lidera el presidente Gabriel Boric.

RELACIONADAS Brasil critica tono ofensivo del Gobierno venezolano en plena escalada de tensiones

A través de un comunicado difundido este sábado, Riquelme anunció que ha optado por "guardar silencio" por "respeto" a su familia mientras dure la investigación.

"Ante la gravedad del hecho que se me imputa, por respeto a mi familia, a quienes me rodean y a la presunta víctima, he decidido guardar silencio, dejando en manos de los entes investigadores las diligencias pertinentes que permitirán demostrar mi inocencia y esclarecer la verdad de los hechos", señaló.

El Ministerio del Interior anunció que en los aeropuertos de Guayaquil y de Quito se ha detenido el paso a 31 ciudadanos extranjeros en 10 días por irregularidades en la justificación de ingreso.



Lee más 👉 https://t.co/LfrRdYW9Pp pic.twitter.com/6nq9Q66O8t — Diario Expreso (@Expresoec) November 2, 2024

Nuevo golpe al Gobierno de Boric

La denuncia, que la oposición de ultraderecha exige se dirima en el Congreso pese a no haber sido presentada ante la Justicia, supone un nuevo golpe al gobierno de Boric, sumido en una aguda crisis por la situación de Monsalve y sobre todo por la gestión de la misma, con demasiados puntos oscuros y contradicciones que salpican tanto al mandatario como a la poderosa ministra de Interior, Carolina Toha, así como al partido socialista, al que exsubsecretario pertenecía.

Monsalve fue acusado de violación por una de las mujeres de su equipo, quien dijo haberse levantado en la cama del hotel de este con signos de haber sido agredida sexualmente tras cenar con él el día anterior en un restaurante, beber alcohol y perder el conocimiento.

¿El fenómeno meteorológico DANA podría darse en Ecuador? Leer más

La investigación apunta a que Monsalve habría roto varios protocolos de seguridad tras conocer la denuncia, y trata de dilucidar que ocurrió desde que su jefa, Carolina Toha, informó al presidente y hasta que el exsubsecretario renunció, 48 horas más tarde.

El responsable rompió este viernes su silencio de dos semanas con una breve declaración a los medios en la que subrayó que para él "lo más importante en una situación de esta naturaleza, que es de extraordinaria complejidad y gravedad, es conocer la verdad".

(Lee también: El alcalde de Nueva York, Eric Adams, será juzgado por corrupción en abril de 2025)

"Lo que he dicho desde el principio es que las denuncias tienen que ser investigadas, independiente de a quién afecten", indicó Monsalve cuando fue abordado por varios periodistas en la ciudad costera de Viña del Mar.

"No acostumbro a eludir los temas por muy complejos que sean. Mi silencio obedece justamente al respeto del debido proceso. Hoy día hay una investigación y está declarada por el Ministerio Público como secreta", insistió.

¿Quieres seguir leyendo el contenido internacional de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!