La Casa Blanca ve ‘aberrantes’ los actos de acoso sexual del gobernador neoyorquino Andrew Cuomo

La Casa Blanca tachó este martes de "aberrantes" los actos de acoso sexual en los que incurrió presuntamente el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, pero evitó opinar directamente sobre si ese político debería dimitir.

EE. UU.: ¡Se registra tiroteo junto al Pentágono! Leer más

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tiene previsto hablar sobre las acusaciones contra Cuomo durante una rueda de prensa la tarde de este martes, adelantó la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki.

"No creo que nadie pudiera haber visto esta mañana (el anuncio de la Fiscalía de Nueva York) y no haber considerado aberrantes las acusaciones. A mí por lo menos me lo parecieron", dijo Psaki en su rueda de prensa diaria.

No obstante, la portavoz evitó responder a múltiples preguntas sobre si Biden cree que Cuomo debería dimitir, y pidió esperar a la rueda de prensa del mandatario, prevista para las 16:00 (20:00 GMT).

Lo que sí aclaró Psaki es que Biden no había hablado por teléfono este martes con el gobernador, que pertenece igual que él al Partido Demócrata.

La ONG Foro Penal denuncia que en Venezuela hay 275 presos políticos Leer más

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó este martes el resultado de cinco meses de investigación sobre varias alegaciones de acoso contra Cuomo, tras entrevistar a 179 personas y obtenido 74.000 pruebas, entre documentos, correos, mensajes y fotos.

James señaló que el gobernador infringió "leyes estatales y federales" al "acosar sexualmente a múltiples mujeres, muchas de ellas jóvenes, con tocamientos, besos, abrazos y comentarios inapropiados que no fueron deseados", entre 2013 y 2020.