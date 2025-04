Cardenal Angelo Becciu: conoce a quien era 'papable' pese a tener condena por fraude

Giovanni Angelo Becciu anuncia que no participará en el cónclave, obedeciendo la voluntad del papa Francisco

El cardenal Giovanni Angelo Becciu anunció que no participará en el cónclave del 7 de mayo para elegir al nuevo papa.

La sombra del escándalo que sacudió las finanzas del Vaticano volvió a extenderse esta semana sobre el proceso de elección del próximo papa. El cardenal Giovanni Angelo Becciu, alguna vez uno de los hombres más influyentes de la curia romana y considerado incluso "papable", anunció que no participará en el cónclave que iniciará el próximo 7 de mayo.

Una renuncia marcada por la presión del papa Francisco



Angelo Becciu, de 76 años, confirmó su decisión a través de un comunicado en el que afirmó que se somete “como siempre” a la voluntad del papa Francisco, aunque reiteró su inocencia. Su renuncia a participar en el cónclave ocurre apenas días después de que circularan versiones sobre su intento de participar en la histórica votación que definirá al nuevo líder de los más de 1.400 millones de católicos en el mundo.

“Por el bien de la Iglesia, a la que he servido con fidelidad, he decidido no ingresar al cónclave”, declaró el cardenal italiano, quien fue despojado en 2020 de sus privilegios como cardenal por el propio Francisco, en medio de una polémica operación inmobiliaria en Londres.

Un escándalo financiero impidió su postulación



La caída de Becciu marcó un punto de inflexión en la cruzada del papa argentino por sanear las turbias finanzas vaticanas. Su condena en 2023 a cinco años y medio de prisión por malversación de fondos y fraude lo convirtió en el primer cardenal en recibir sentencia del tribunal penal del Vaticano.

Cardenal Angelo Becciu EFE

A pesar de su apelación en curso y de que aún reside dentro del Vaticano, su rol en el próximo cónclave quedó en entredicho desde la muerte del papa. Becciu había insinuado que no existía una exclusión formal, pero documentos firmados por el pontífice —entregados recientemente por el cardenal Pietro Parolin— confirmaron lo contrario.

Cardenal Angelo Becciu Aunque insiste en su inocencia tras ser condenado por malversación y fraude, no será parte del cónclave tras obedecer la voluntad del papa Francisco, quien en 2020 lo despojó de sus privilegios tras un escándalo financiero

Becciu, que entre 2011 y 2018 fue el “sustituto” en la Secretaría de Estado (una suerte de jefe de gabinete del papa), llegó a tener acceso irrestricto a Francisco y dirigió posteriormente la Congregación para las Causas de los Santos. Su influencia lo posicionaba entre los posibles sucesores del pontífice. Sin embargo, la trama de corrupción financiera lo marginó abruptamente de la carrera papal.

El Papa Francisco falleció el lunes 21 de abril, a los 88 años. Vatican News

El Vaticano oficializó este lunes 29 de abril de 2025 que el cónclave comenzará el 7 de mayo. Mientras los cardenales llegan a Roma para una de las decisiones más trascendentales de la Iglesia, la ausencia de Becciu deja claro que las reformas del papa Francisco, incluso post mortem, siguen marcando el rumbo de la Santa Sede.

