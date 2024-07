Capturan a 7 miembros de disidencia de las FARC que viajaban en vehículos oficiales

Edgar de Jesús Orrego Arango (2-d), alias 'Firu', y a alias 'Érika Castro' (c), dos de los tres disidentes de las FARC detenidos este 23 de julio de 2024, en Medellín (Colombia).

El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró que los miembros del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC, que fueron detenidos el martes 23 de julio de 2024 en el noroeste del país cuando se desplazaban en vehículos oficiales y que no hacen parte del equipo negociador de paz de ese grupo, serán llevados ante la Justicia Penal.

La detención de siete miembros del EMC tuvo lugar en una carretera entre Santo Domingo y Barbosa, en el departamento de Antioquia, donde el Ejército interceptó una caravana de siete vehículos oficiales de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

"El protocolo de esas negociaciones, preestablecido, permite que algunos de sus delegados, de acuerdo a la ley, estén cobijados por medidas de suspensión de órdenes de captura, mientras se dialoga en sitios y mesas previamente acordados", expresó hoy el mandatario en la red social X.

Sin embargo, explicó: "En los hechos sucedidos en Antioquia, mi Gobierno, gracias al Ejército, ha capturado varios miembros del EMC en su desplazamiento. Los que no estaban cobijados por la medida de levantamiento de la orden de captura pasan a los procesos penales de rigor que se les adelantan y a quienes nos comprometimos a no capturar previamente, por ser delegados en las negociaciones, no".

De los siete disidentes detenidos, tres serán dejados en libertad, según la Fiscalía, como "consecuencia de la suspensión de las órdenes de captura solicitadas por el Gobierno nacional, en calidad de integrantes de la mesa de negociaciones de paz con esa organización armada al margen de la ley".

Negociaciones con el EMC El EMC está en conversaciones de paz desde el año pasado, pero los diálogos han sido entorpecidos por los frecuentes ataques de ese grupo en los departamentos de Cauca, Nariño y Valle del Cauca, en el suroeste del país.

TENSIÓN Y DETENCIÓN

Todo comenzó cuando el Ejército interceptó el martes la caravana de la UNP, que depende del Ministerio del Interior, en la que viajaban los jefes de un bloque del EMC.

Una vez fueron interceptados por el Ejército, los guerrilleros se negaron a bajarse de las camionetas, que permanecieron estacionadas varias horas en la carretera hasta que fueron trasladadas a un batallón para revisar su situación.

Entre los ocupantes estaba Alexander Díaz Mendoza, alias 'Calarcá', comandante del Bloque Magdalena Medio y uno de los negociadores del EMC con el Gobierno, que tenía salvoconducto vigente, pero también jefes guerrilleros sobre los que pesan órdenes de captura.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, detalló que entre los detenidos está Édgar de Jesús Orrego Arango, alias 'Firu' o 'Leo', que tenía orden de captura por varios delitos.

Señaló además que en la requisa las autoridades hallaron dos revólveres, un proveedor, balas y cien millones de pesos en efectivo (unos 25.000 dólares de hoy).

