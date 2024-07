La campaña francesa concluye con la ultraderecha más lejos de la mayoría absoluta

La ultraderecha de Marine Le Pen parece más lejos de la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional francesa al cierre este viernes 5 de julio de 2024 de la campaña para la segunda vuelta del domingo, aunque queda pendiente la cuestión de la gobernabilidad del país.

La campaña concluye a medianoche en las 501 circunscripciones que no eligieron a su diputado en la primera vuelta, con los distintos candidatos apurando hasta el final para tratar de obtener los últimos votos.

Le Pen insistió en que su partido, la Agrupación Nacional (RN), favorito unánime para la victoria, aún tiene en su mano alcanzar la llave del Gobierno. "Podemos tener una mayoría absoluta", aseguró en una entrevista radiofónica.

Además, la dirigente ultraderechista inistió en que enfrente "no hay mayoría posible" si no incluye a La Francia Insumisa (LFI), un partido contestatario usado como forma de asustar a los votandes moderados.

Sin embargo, tres sondeos divulgados este viernes coinciden en que la RN tiene cada vez más difícil alcanzar esa mayoría absoluta.

Una semana frenética El final de campaña llega tras una semana frenética, marcada por la retirada de más de 200 candidatos de distintos partidos para evitar la dispersión del voto y tratar de impedir la elección de aspirantes que no sean de la ultraderecha. La campaña también ha estado marcada por la violencia, de baja intensidad pero muy superior a otras elecciones anteriores, con agresiones verbales y en algunos casos físicas a candidatos o a militantes.

Los estudios trazan un arco de entre 170 y 230 diputados para la ultraderecha, lejos de los 289 necesarios para controlar la Asamblea Nacional.

El Nuevo Frente Popular de izquierda y sus aliados lograrían, si se cumplen las encuestas, de 159 a 191, mientras que el bloque macronista conseguiría 118-150. Más lejos quedaría el conservador Los Republicanos (LR) con un arco de 35 a 67 escaños.

UN LLAMADO A MOVILIZARSE

El aspirante de la RN a primer ministro, Jordan Bardella, lanzó un último llamamiento en X pidiendo a los franceses: "No os dejéis robar la victoria, no os dejéis intimidar (...) Os llamo a la movilización. Dadme una mayoría absoluta para gobernar y enderezar Francia".

Bardella reiteró cada día de la campaña que si no tiene mayoría absoluta no intentará formar Gobierno, ya que no tendría posibilidades de aplicar su programa.

Y su jefa Le Pen, que ve cómo se difumina la posibilidad de la mayoría absoluta que algunos sondeos atisbaban tras la primera vuelta del pasado domingo, salió al paso de las declaraciones que hizo el jueves la estrella francesa del fútbol Kylian Mbappé para "ir a votar" con "urgencia" porque "no podemos dejar nuestro país en las manos de esa gente.

