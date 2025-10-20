Cambio de horario en California: ¿Qué debes saber para el 2 de noviembre de 2025?

El 2 de noviembre de 2025, los californianos atrasarán sus relojes una hora a las 2:00 a.m., dando fin al horario de verano. Este ajuste es motivo de debate legislativo en el estado.

Los residentes de California deberán atrasar sus relojes una hora a las 2:00 de la madrugada del próximo domingo 2 de noviembre de 2025, en el marco del fin del Horario de Verano (Daylight Saving Time o DST) y el inicio del horario estándar.

Este ajuste, que se realiza en la mayor parte de Estados Unidos, significa que la hora exacta pasará de las 02:00 a la 01:00, otorgando a los californianos una hora adicional de sueño. El cambio obedece a una regulación federal establecida con el objetivo original de optimizar el aprovechamiento de la luz solar por las tardes, aunque su continuidad es objeto de un intenso debate legislativo

El ajuste del 2 de noviembre: Retorno al horario estándar

El ajuste del 2 de noviembre marca la vuelta al horario estándar, conocido popularmente como horario de invierno. Para fines prácticos, se recomienda a los ciudadanos atrasar manualmente sus relojes de pared, de mesa y de vehículos la noche del sábado 1 de noviembre antes de acostarse.

Puntos clave del cambio:

¿Se atrasa o se adelanta? El reloj se atrasa una hora, lo que se conoce en inglés como Fall Back.

Hora del cambio: Oficialmente ocurre a las 2:00 a.m. del domingo 2 de noviembre, momento en que el reloj vuelve a marcar la 1:00 a.m.

Efecto inmediato: Se "gana" una hora de sueño y, a partir del lunes, los amaneceres serán más luminosos y los atardeceres ocurrirán más temprano.

Consejos para la transición

Aunque la mayoría de los dispositivos electrónicos modernos (teléfonos móviles, computadoras, smartwatches) realizarán el ajuste automáticamente, es fundamental verificar que la opción de "Fecha y hora automáticas" esté activada. Para aquellos sensibles a los cambios en el ciclo de sueño, los expertos recomiendan adelantar o retrasar gradualmente la hora de acostarse en los días previos para ayudar al reloj biológico a sincronizarse con el nuevo horario.

El incesante debate en California

California se encuentra en una situación particular respecto al DST. A pesar de que los votantes aprobaron la Proposición 7 en 2018, que autorizaba a la Legislatura estatal a establecer el horario de verano o el estándar de forma permanente, la medida requiere la aprobación del Congreso de Estados Unidos.

A nivel federal, la propuesta conocida como la "Sunshine Protection Act", que busca fijar el horario de verano todo el año, fue aprobada por el Senado en 2022, pero se estancó en la Cámara de Representantes. Por lo tanto, mientras no haya una ley federal que modifique la práctica, California, al igual que la mayoría del país, está obligada a mantener los dos cambios de horario anuales. Solo Hawái y la mayor parte de Arizona están exentos de aplicar el DST.

El debate sigue vigente, con legisladores en California y estados vecinos como Oregón y Washington buscando alternativas para poner fin a la confusión y el impacto en la salud pública asociados con el cambio de hora bianual.

El cambio al horario estándar del 2 de noviembre de 2025 es un evento obligatorio que afectará la rutina de California, con el consuelo de una hora extra de descanso. Sin embargo, detrás del simple acto de atrasar un reloj, persiste una compleja discusión sobre la relevancia y los efectos del DST en el siglo XXI, con el estado de California a la espera de una decisión federal que permita poner fin a esta práctica y elegir una hora permanente.

