¿Qué ocurrió en el mundo este domingo 19 de octubre?

Las lluvias en Honduras han dejado más de 34.000 afectados y en Perú un policía es acusado de asesinato

Fotografía donde se observa una casa afectada por las lluvias este domingo, en la aldea de Zarabanda, en el municipio de Santa Lucia (Honduras).

Honduras: Más de 34.000 personas afectadas por las lluvias

El número de personas muertas por las lluvias en Honduras subió a 16, mientras que las afectadas superan los 34.000, informaron organismos de protección civil y de socorro del país, que mantiene activa alertas en 12 de los 18 departamentos.

La última víctima es un hombre de 22 años que falleció por sumersión en un río de la aldea San Juan del Rancho, al este de Tegucigalpa.

Venezuela: La SIP denuncia 80 páginas bloqueadas

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció que en Venezuela hay ochenta páginas digitales de noticias bloqueadas por las compañías de teléfonos, entre ellas las internacionales CNN, NTN24 e Infobae.

“El bloqueo se ejecuta a través de las compañías de teléfono, como Telefónica, a través de su filial Movistar”, indicó la SIP.

Perú Ordenan captura a policía acusado de asesinato

Un tribunal peruano ordenó la detención preliminar, durante siete días, de un suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) que ha sido acusado de asesinar a un manifestante durante la multitudinaria protesta que se presentó el pasado miércoles en Lima contra el Gobierno y el Congreso, así lo informaron la Fiscalía y el Poder Judicial.

Las manifestaciones ocurrieron en Lima. EFE

Brasil: Al menos 11 víctimas en explosión de vivienda

Al menos dos personas murieron y otras nueve resultaron heridas como consecuencia de una explosión en una vivienda de la turística ciudad de Olinda, en el noreste de Brasil.

El accidente, al parecer provocado por una fuga de gas, ocurrió en una localidad situada a unos 10 kilómetros de Recife, capital del estado de Pernambuco.

Panamá: Incautan 1,6 toneladas de cocaína en Arraiján

Las autoridades de Panamá informaron el decomiso de 1,6 toneladas de cocaína en una zona cercana a la capital y la detención de dos panameños que la transportaban en vehículos.

Según la Organización Mundial de Aduanas, los puertos del país están altamente infiltrados por el narcotráfico, cuyos operadores contaminan contenedores con droga.

Túnez: Reclaman daños por una industria química

La ciudad tunecina de Gabes, en la costa este, registró nuevas protestas para exigir el cierre y desmantelamiento de un complejo químico que ha provocado problemas respiratorios a cientos de residentes por la emisión de gases tóxicos.

La agencia de noticias TAP y medios locales difundieron imágenes de cientos de personas protestando.

