Buscan a decenas de desaparecidos en lluvias que ya dejan 23 muertos en Brasil

Equipos de rescate trabajan en Juiz de Fora entre derrumbes y deslizamientos; temporal sorprendió a víctimas mientras dormían

Personas ayudan en labores de rescate y remoción de escombros en una zona afectada por fuertes lluvias este martes, en Juiz de Fora (Brasil).

Al menos 23 personas murieron y 47 están desaparecidas por las lluvias torrenciales en el sureste de Brasil, que sorprendieron a buena parte de la población en la noche del lunes 23 de febrero de 2026, ya en sus casas.

Se registraron hasta ahora 16 muertos en el municipio de Juiz de Fora y 7 en el de Ubá, ambos en el estado de Minas Gerais, según el último balance oficial de este martes.

Las calles se transformaron en ríos embravecidos por la tempestad desatada en el anochecer del lunes.

Un video tomado por vecinos mostró una edificación derrumbándose en pocos segundos, debido al daño estructural que sufrió.

Las autoridades informaron que aún buscan a 47 desaparecidos en la zona, con la ayuda de voluntarios que intentan hallar a sus familiares.

"Estamos aquí desde anoche para ver si logran sobrevivir bajo la tierra, la esperanza es lo último que muere", dijo a la AFP Lívia Rosa, una costurera de 44 años, cuyo yerno tiene a varios familiares entre las víctimas sepultadas por los deslizamientos.

Integrantes del cuerpo de Bomberos realizan labores de rescate. EFE

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva reconoció el estado de calamidad en Juiz de Fora, decretado en la madrugada por la alcaldesa Margarida Salomao ante la "gravísima situación".

Lula puso en "alerta máxima" a la defensa civil nacional y envió refuerzos a la región para los trabajos de rescate, según anunció en X.

Las autoridades dijeron que este ha sido el febrero más lluvioso del que se tiene registro en Juiz de Fora, un municipio de unos 540.000 habitantes, con 584 milímetros de agua acumulados en lo que va del mes.

Al menos 14 personas murieron y más de 400 quedaron sin hogar por fuertes lluvias en el estado de Minas Gerais, en el sureste de Brasil, señalan las autoridades #AFP pic.twitter.com/SJSonvG4m2 — Agence France-Presse (@AFPespanol) February 24, 2026

"Deslizamiento enorme"

"Hay un volumen muy grande de tierra que bajó, un deslizamiento enorme, con 12 casas que fueron superadas", dijo a la AFP el mayor Demetrius Goulart, responsable de los bomberos en el barrio residencial Parque Burnier, uno de los más afectados en Juiz de Fora.

"Un gran número de personas estaba en las casas por la noche, en el momento de la lluvia", lamentó.

La alcaldesa Salomao advirtió en un mensaje en video que "los barrios están aislados" y la situación es "extrema", con al menos 20 deslizamientos de tierra detectados.

La Defensa Civil estima además en 440 personas el número de vecinos que debieron dejar sus hogares y reciben apoyo de la alcaldía para su alojamiento provisorio.

Los bomberos trabajaban con especial intensidad en zonas próximas al río Paraibuna, que desbordó.

En redes sociales circulan imágenes de rescatistas operando con excavadoras en zonas sepultadas por la tierra, con viviendas destruidas.

Las autoridades suspendieron las clases en todas las escuelas municipales.

Brasil ha sufrido diferentes tragedias en los últimos años vinculadas a eventos climáticos extremos, desde inundaciones hasta sequías e intensas olas de calor.

En 2024, unas inundaciones inéditas golpearon el sur del país y dejaron más de 200 muertos y dos millones de habitantes afectados, en una de las peores catástrofes naturales de la historia de Brasil.

En 2022, otro fuerte temporal dejó 241 muertos en la ciudad de Petrópolis, en Rio de Janeiro.

Expertos vincularon la mayoría de estos eventos a los efectos del cambio climático.

Juiz de Fora es el municipio donde el expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro recibió una puñalada durante un acto electoral en 2018, que le acarrea problemas de salud hasta hoy.

