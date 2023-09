Boric dialoga con partidos políticos para tener consenso y lograr varias reformas

El presidente de Chile, Gabriel Boric, lamentó este martes 5 de septiembre de 2023 que en Chile falte capacidad política para llegar a acuerdos e instó de nuevo por ello a la oposición a dialogar para poder alcanzar acuerdos en la nutrida agenda que impulsa desde el oficialismo, como las reformas a la salud, las pensiones y el régimen tributario del país suramericano.

Boric enfrenta otro paro de los maestros Leer más

"El problema que tenemos en Chile no es que nos falte riqueza, no es que nos falte conocimiento, no es que nos falte diversidad, naturaleza. Es que nos falta capacidad de ponernos de acuerdo políticamente", afirmó el mandatario luego del balance del plan Copago Cero, una política que establece la gratuidad universal en la red de salud pública.

"Muchas veces nos quedamos con la lógica de la pelea, del adjetivo calificativo que ocupó algún dirigente partidario o alguien del Gobierno respecto al otro y se pierden estas buenas noticias y yo quiero decirles que vamos a seguir teniendo y que hay motivos para estar optimistas", agregó el jefe de Estado chileno.

(TAMBIÉN LES PUEDE INTERESAR: Chile: Boric pide a una triunfante ultraderecha "actuar con sabiduría y templanza" )

Por estos días, el Gobierno conduce distintas mesas de conversación con los partidos de todo el espectro político para definir acuerdos, por ejemplo en materia de pacto fiscal luego del duro rechazo de la reforma tributaria en el Congreso Nacional.

En ese contexto, comentando que junto al ministro de Hacienda, Mario Marcel, y la directora de Presupuesto, Javiera Martínez, trabaja en el diseño del gasto fiscal para el próximo año, invitó a los actores del debate público a preguntarse: "qué otros beneficios podríamos tener si es que lográramos despejar ciertas incertidumbres y llegar a acuerdo por ejemplo, en el pacto fiscal que se le ha propuesto al país".

El presidente de Chile, Gabriel Boric, participa en la ceremonia de cambio de gabinete hoy, en el Palacio de La Moneda, en Santiago (Chile). efe Elvis González

Tras meses de pausa, la discusión sobre una nueva reforma tributaria para Chile, que registra altos niveles de desigualdad, se retomó tras los comicios constitucionales de principios de mayo.

Chile golpeado por torrenciales lluvias que dejan 4 fallecidos y 42.000 aislados Leer más

El proyecto de ley rechazado a principios de este año, clave para financiar el programa del Ejecutivo, incluía la reestructuración del impuesto a la renta, la reducción de las exenciones tributarias, la aplicación de un nuevo royalty minero e impuestos correctivos que apuntan a promover la preservación del medioambiente, así como otras medidas de carácter social.

La recaudación tributaria en Chile supuso el 19,3 % del producto interior bruto (PIB) en 2020, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), muy por debajo del promedio en Latinoamérica, el 21,9 %, y de este propio organismo, un 33,5 %.

La reforma puede obligar a pagar más impuestos "a un 3 % de la población" en un país con los mayores índices de desigualdad de la OCDE, según sus cálculos.

Esa falta de consenso ha llegado incluso a los actos en recuerdo del 50 aniversario del golpe de Estado que derrocó el Gobierno democrático del presidente Salvador Allende, ya que Gobierno y oposición, además de otros actores, no han logrado hasta la fecha acordar una declaración conjunta.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!