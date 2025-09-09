1-0 a favor de condena: Jueces empiezan a votar veredicto en proceso a Bolsonaro

El juez Moraes detalló un plan que incluía desde ataques al sistema electoral hasta un decreto para anular los comicios

Fotografía general del juicio por intento de golpe de Estado del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro este martes, 9 de septiembre de 2025, en Brasilia (Brasil).

La corte suprema de Brasil empezó este martes, 9 de septiembre de 2025 a votar el veredicto en el juicio por golpismo contra el expresidente Jair Bolsonaro, un proceso histórico que Donald Trump busca influenciar con sanciones al país.

El líder de la derecha y la ultraderecha brasileñas, de 70 años, se expone a una pena de más de 40 años de cárcel acusado de haber conspirado para tratar de aferrarse al poder tras su derrota en las elecciones de 2022 frente al izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

En audiencias públicas y retransmitidas en vivo, cinco jueces deben votar hasta el viernes para decidir el futuro del exmandatario y otros siete coacusados, entre ellos varios exministros y altos mandos militares.

Una mayoría simple de tres votos basta.

El primero en exponer su voto, favorable a una condena, fue el magistrado Alexandre de Moraes, objeto de sanciones de Estados Unidos y blanco de un supuesto plan de asesinato por parte de los golpistas liderados por Bolsonaro.

A lo largo de cinco horas, el juez se refirió a una "organización criminal", que durante meses se coordinó para llevar a cabo los delitos imputados.

El magistrado votó por condenar a los ocho coacusados e incluyó una imputación específica para Bolsonaro: la de "liderar" dicha organización.

"Brasil casi volvió a una dictadura", dijo Moraes.

"Sin duda, ese texto de hoy (de Moraes) fue escrito hace meses, tal vez años antes del juicio", dijo en X el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente, al referirse a su padre como un "defensor del orden y la legalidad".

VIDEO | Arranca este martes la primera sesión de la fase final del juicio por golpismo contra el expresidente de Brasil Jair Bolsonaro y siete de sus antiguos colaboradores. pic.twitter.com/ykW1BvhF04 — EFE Noticias (@EFEnoticias) September 2, 2025

Banquillo vacío

Bolsonaro, que se declara inocente, y el resto de acusados no comparecieron ante el tribunal en Brasilia, constató un periodista de AFP en la sala.

Sus abogados atribuyen la ausencia del excapitán del ejército, que está en arresto domiciliario, a cuestiones de salud.

Está acusado de cinco delitos, entre estos intento de golpe de Estado, que no se habría consumado por falta de apoyo de la cúpula militar.

Habría contemplado el asesinato de Lula antes de su investidura, así como de Moraes y del vicepresidente Geraldo Alckmin.

La fiscalía también lo acusa de instigar el 8 de enero de 2023, cuando miles de seguidores vandalizaron las sedes de poder en Brasilia en un intento de derrocar a Lula.

Se expone a hasta 43 años de cárcel, aunque una eventual condena es apelable.

La sociedad brasileña, polarizada, se muestra dividida sobre el juicio.

Mientras el 53% cree que Moraes aplica las leyes, el 39% estima que Bolsonaro es juzgado por motivos políticos, según un sondeo del instituto Datafolha de agosto.

La investigación de la Fiscalía de Brasil indicó que un antiguo asesor de Jair Bolsonaro imprimió un documento con la operación para cometer el magnicidio en el Palacio de Planalto, sede del Gobierno, y que el expresidente conoció el plan. https://t.co/AViLPVJtQr — EFE Noticias (@EFEnoticias) September 9, 2025

¿Nuevas sanciones de Trump?

Durante el juicio, Bolsonaro ganó el apoyo del presidente estadounidense Donald Trump.

Aduciendo una "caza de brujas" contra su aliado, el mandatario impuso aranceles de 50% a algunas exportaciones brasileñas y sancionó a funcionarios como Moraes.

Y la amenaza de nuevas sanciones planea sobre Brasil.

"Para el juez Alexandre de Moraes y aquellos cuyos abusos de autoridad han minado libertades fundamentales, seguiremos tomando las medidas apropiadas", dijo el lunes en X un alto funcionario del Departamento de Estado, Darren Beattie.

"Nos ocuparemos de ello, aunque no es posible prever lo que puede salir de la cabeza de Trump", indicó días atrás el ministro de Finanzas, Fernando Haddad, acerca de esa hipótesis.

Amnistía

Los bolsonaristas dan por hecho una condena, pero no están de brazos cruzados.

Mayoritaria en el Congreso, la derecha maniobra para votar una amnistía para su líder, un pedido refrendado por decenas de miles de seguidores en manifestaciones el domingo en varias ciudades brasileñas.

Consultado por la AFP, el gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, considerado posible sucesor del exmandatario en los comicios de 2026, aseguró que "hay votos de sobra" para la amnistía.

Bolsonaro siempre se ha mostrado confiado en revertir su inhabilitación política y presentarse a las elecciones de 2026.

Una condena no obstante podría precipitar la carrera para sucederle.

Mientras, Lula, de 79 años, cuenta con presentarse a la reelección.

