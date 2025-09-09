Manifestantes queman Parlamento en Nepal y renuncia primer ministro, tras represión

Videos difundidos en redes sociales muestran espesa columna de humo envolviendo el edificio, en el corazón de Katmandú

Un hombre está envuelto en la bandera nacional de Nepal mientras un incendio arrasa la oficina del presidente en Katmandú el 9 de septiembre de 2025.

Cientos de manifestantes incendiaron el martes 9 de septiembre de 2025 el Parlamento de Nepal tras la dimisión del primer ministro, KP Sharma Oli, después de que la represión de protestas contra el gobierno el lunes dejara al menos 19 muertos.

"Cientos de personas penetraron en el recinto del Parlamento y prendieron fuego al edificio principal", declaró a AFP un portavoz de la secretaría de la Cámara, Ekram Giri.

Videos difundidos en las redes sociales muestran una espesa columna de humo envolviendo el edificio, en el corazón de la capital nepalí, Katmandú.

Las manifestaciones empezaron el lunes para protestar contra la decisión del gobierno de bloquear las redes sociales y denunciar la corrupción.

Al menos 19 personas murieron, y según Amnistía Internacional, la policía usó munición real contra los manifestantes.

Las autoridades levantaron luego el bloqueo, que llegó a afectar a 26 sitios, entre ellos Facebook, YouTube, X y LinkedIn, que no se registraron ante las autoridades en el plazo establecido.

El martes, a pesar del toque de queda, grupos de jóvenes manifestantes salieron a las calles de Katmandú y arremetieron durante todo el día contra edificios públicos y residencias de dirigentes políticos.

#ÚLTIMAHORA | Nepal levanta el bloqueo a redes sociales tras las protestas de la Generación Z, en las que murieron al menos 19 jóvenes. pic.twitter.com/sG721k42dn — EFE Noticias (@EFEnoticias) September 9, 2025

Los manifestantes caminan cerca de objetos en llamas frente al edificio de la Corte Suprema que fue incendiado durante manifestaciones violentas en Katmandú, Nepal, el 9 de septiembre de 2025. NARENDRA SHRESTHA / EFE

El fuego y el humo se elevan desde el palacio Singha Durbar, que alberga los edificios gubernamentales y del parlamento. NARENDRA SHRESTHA

Algunos lograron apoderarse de las armas de fuego de los policías encargados de proteger el complejo gubernamental de Singha Durbar, según constató un periodista de AFP.

La residencia del primer ministro, de 73 años, también fue incendiada, según un fotógrafo de AFP.

El jefe de gobierno anunció su dimisión a mediodía "con el fin de dar nuevos pasos hacia una solución política", declaró en una carta dirigida al presidente.

KP Sharma Oli inició su cuarto mandato el año pasado, después de que el Partido Comunista, al que pertenece, formara una coalición de gobierno con el Congreso Nepalí, de centro izquierda.

El descontento no ha dejado de crecer en este país de 30 millones de habitantes, a causa de la inestabilidad política, la corrupción y el bajo crecimiento económico.

La franja de edad de entre 15 y 40 años representa el 43% de la población, según estadísticas oficiales, y el desempleo ronda el 10%. El PIB per cápita es de apenas 1.447 dólares, según datos del Banco Mundial.

El país se convirtió en una república federal en 2008 después de una larga guerra civil y un acuerdo por el que los maoístas entraron en el gobierno, y la monarquía quedó abolida.

