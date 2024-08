Bolivia: medicamentos para enfermos crónicos suben de precio por crisis económica

La crisis económica en Bolivia no solo se siente en la escasa liquidez de dólares y en la falta de combustible, sino también en algunos sectores vulnerables como los enfermos crónicos, cuyos medicamentos subieron de precio en las últimas semanas, hecho que los tiene preocupados porque “luchan contra el tiempo”.

Esta situación se refleja en la unidad de Oncología del Hospital de Clínicas de La Paz, ciudad sede de Gobierno, donde los pacientes hacen diferentes trámites para ser atendidos, someterse a tratamientos o recoger medicinas.

“He estado con quimioterapia un mes, al principio no tenía problemas porque el suero y las vitaminas nos (las) daba el seguro, pero al final me (las) tuve que comprar y ha subido el costo de todo”, contó una paciente que esperaba ser atendida y prefirió no identificarse.

El Seguro Universal de Salud (SUS) es un sistema que lanzó el Gobierno de Evo Morales (2006-2019) en 2019 para todas aquellas personas que no tengan un seguro de salud. Este mecanismo de atención gratuita incluye también la entrega de medicinas a las personas con enfermedades crónicas como cáncer, dolencias renales, diabetes, entre otras.

La secretaria de fiscalización de la Asociación de Personas con Cáncer y Familiares de Bolivia, Susana Zuazo, confirmó que actualmente el SUS no cubre la entrega de varios medicamentos y que los pacientes tienen que comprárselos por su cuenta en las farmacias, lo que representa un alto costo para su situación económica.

"Estamos pasando por un momento difícil porque hay varios medicamentos que cubre el SUS, pero que se han acabado", afirmó Zuazo. También, explicó que uno de ellos es el cisplatino, para el tratamiento de mujeres con cáncer uterino y que deben someterse al mismo tiempo a quimioterapia y a radioterapia.

Demora en la programación de radioterapias

Los pacientes con cáncer también deben soportar la tardanza en la programación de radioterapia, pues hay quienes llegan a La Paz desde Cochabamba, Oruro, Tarija y Pando con más frecuencia, aunque también registran enfermos de Beni y de Chuquisaca, provincia que alberga la capital del país andino.

"Nos preocupa la tardanza (...). Pedimos que se haga un control porque si bien tenemos acceso gratuito a radioterapia y quimioterapia, si hay tardanza de nada sirve acceder a los tratamientos porque la gente morirá", manifestó.

En septiembre de 2019, el entonces presidente Morales promulgó la Ley del Cáncer con el objetivo de garantizar atención gratuita a los pacientes con esta enfermedad. Según una base de datos de la asociación de pacientes y familiares, cada semana se reportan entre cuatro y cinco muertes de personas con cáncer. "Están condenando a los pacientes a que hagan terapia paliativa, que pierdan el tiempo y al final pierdan la vida", lamentó Zuazo.

