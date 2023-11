Un barrio en Buenos Aires desafía al clima

El aire es puro. El paisaje, serrano. Y no es una frase de eslogan de publicidad. La lejanía de la ciudad se siente.

Aquí el sonido es el de los cantos de los pájaros. Y la postal, el cielo celeste fundido con los pastizales como horizonte. En un mundo donde vivir en lugares naturales con mínimo impacto de la actividad humana ya no es tarea sencilla, este barrio se vuelve una especie de oasis. Algo así significa llegar a Prados del Sol, una comunidad sustentable en la localidad de Tornquist, a ocho horas de la capital argentina, Buenos Aires.

“El lugar está destinado a gente que quiera vivir de manera más sustentable con el planeta”, asegura Maximiliano D‘Onofrio, socio fundador del barrio, mientras camina delante de su casa bioclimática que hizo junto a su pareja Gabriela y su hijo Taiel, de 10 años.

“Enclavarse en esta zona geográfica es clave para el futuro, teniendo en cuenta las proyecciones relacionadas con el cambio climático, altura del nivel del mar, clima, relieve, y queda cerca de algunas ciudades grandes con servicios básicos. Este es un terreno con pendiente, lo que quiere decir que tiene energía incorporada por la fuerza de gravedad, que si encima mira hacia el norte, captamos mejor los soles de invierno y verano”, explica a América Futura Maximiliano D’Onofrio.

Este barrio de 70 hectáreas está gestionado por vecinos y se abastece de energías renovables.

Ya cuenta con más de una decena de casas de lo más variadas, desde earthships (construcciones que están hechas con materiales reciclables, como por ejemplo neumáticos, y con un invernadero delante que hace que se mantenga de manera más natural la temperatura), hasta casas desmontables y otras hechas con materiales como paja o barro.

Las casas buscan autoabastecerse con agricultura orgánica y eficiencia energética a partir del uso de las energías renovables, así como aprovechar el agua y gestionar sus propios residuos. Por eso, cada vivienda tiene sus huertas o árboles frutales y su compost. Algunas fueron hechas por las propias familias que las habitan y otras por emprendimientos que se dedican a la bioconstrucción para sacar el mayor provecho a las condiciones climáticas de la zona.

“Las construcciones son eficientes”, se lee en la web del proyecto. “Sus materiales tienen el menor impacto, ya que se busca la conexión con el entorno, la permanencia de lo natural, la generación de energías renovables y la soberanía. Con una ubicación estratégica por las alturas y los vientos, con una excelente expectativa ante el cambio climático”. El socio fundador de Prados del Sol explica que se ha promovido ‘el loteo sin servicios’, el sistema off-grid, es decir que no tiene sistemas de energía provenientes de las urbes. “Son 79 lotes de un barrio de 70 hectáreas: hay lotes de 5.000 metros a 20.000 metros, diseñados para que tenga casi todas las necesidades para vivir bien”, detalla D’Onofrio.

Este guardaparques de 48 años decidió comenzar este proyecto hace ocho años en busca de una vida más ecológica. “Ya van cinco años desde que nos hemos mudado a esta casa en un estado menos avanzado del que se ve ahora. Las paredes de barro crudo permiten absorber humedad y temperatura”, cuenta D’Onofrio. Su vivienda realmente parece sacada de un documental de NatGeo. Tiene forma cóncava y el primer ambiente es un invernáculo. Su pareja Gabriela es bióloga, conservacionista y trabaja mucho online. Afuera hace frío. Sin embargo, en el interior no se siente.

El sistema de calefacción que usa hace parecer que en el interior hay encendido algún artefacto. Pero no. Es sólo la energía del sol y la capacidad de la construcción para albergar el calor. “Tenemos complementos a leña. Por ejemplo, hemos adaptado una estufa previa que teníamos de hierro que ahora es termotanque a leña, o sea que, cuando se prende, ahora calienta el agua, el horno y la calefacción”, explica D’Onofrio.

Las energías renovables, aquellas fuentes energéticas basadas en la utilización del sol, el viento y el agua, se caracterizan por no utilizar combustibles fósiles, sino recursos capaces de renovarse ilimitadamente. Su impacto ambiental es de menor magnitud dado que además de no emplear recursos finitos, no contaminan.

Se aprovecha al máximo la luz de los paneles

A pocos minutos de la casa de Maximiliano, vive Ignacio Citti, un técnico en computación con trabajo remoto que se convirtió en otro de los socios fundadores del barrio, donde vive hace cinco años. Él, además, ha creado El Petricor, una cría de ‘gallinas felices’ en los alrededores de su casa, que se abastece de energías renovables y calefacción sostenible. Cada mañana, él y su pareja, que es docente, juntan la primera camada de huevos para empezar el día. Citti dice que pertenecer a la era en la que “todo se aprende por YouTube” le ayudó a construir gran parte de su casa.

Así, con lo que aprendieron en línea, levantaron las paredes e hicieron ladrillos de adobe. “Tenemos cuatro paneles de 320 vatios cada uno. El inversor tiene dos funciones: convertir la energía continua en energía alterna y cargar los dos bancos de baterías que tenemos. La otra función es alimentarse de baterías cuando está nublado o de noche”, explica. Con los paneles alimenta la heladera, dos computadoras, luces, una licuadora y otros electrodomésticos. En los días nublados, no usan el lavarropas, ni la amoladora.

