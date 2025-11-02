Asciende a 23 el número de muertos por incendio en una tienda en el norte de México

Entre las víctimas mortales se encuentran seis menores de edad; las autoridades investigan las causas de este hecho

Bomberos controlaron un incendio en una tienda comercial este sábado 1 de noviembre, en la ciudad de Hermosillo, en Sonora (México).

La Cruz Roja mexicana confirmó este sábado 1 de noviembre que el número de muertos por el incendio en una tienda Waldo’s, ubicada en el centro de Hermosillo, capital del norteño estado de Sonora, ascendió a 23 personas, mientras que el número de lesionados sigue contándose en decenas.

“Sí, tenemos ese número, 23 decesos, hasta el momento: 12 femeninas; cinco masculinos; cuatro niñas y dos niños”, aseguró, Carlos Freaner Figueroa, presidente Nacional de la Cruz Roja Mexicana.

(Te puede interesar: Asesinan a tiros a un alcalde mexicano durante un evento público)

El siniestro ocurrió alrededor de las 15:00 hora local (21:00 GMT) en el establecimiento situado sobre la avenida Dr. Alberto G. Noriega, entre las calles Benito Juárez y Mariano Matamoros, cuando el comercio se encontraba lleno de clientes debido a la quincena y a las compras previas al Día de Muertos.

Según un reporte preliminar de autoridades locales, entre las víctimas se encuentran al menos seis menores de edad, dos mujeres embarazadas, varios adultos mayores y empleados del lugar.

Donald Trump sugiere "posible acción" militar en Nigeria Leer más

En redes sociales, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y aseguró que su administración brindará apoyo integral a los afectados.

"Expreso mis más profundas condolencias a las familias y seres queridos de las personas fallecidas en el incendio ocurrido hoy en el Centro de Hermosillo. El gobierno del estado brindará atención puntual e integral a las víctimas y a sus seres queridos", señaló el mandatario.

Los equipos de Bomberos, Policía Municipal y Protección Civil continúan en el lugar, que permanece acordonado mientras se realizan las investigaciones sobre las causas del siniestro.

RELACIONADAS Varios heridos por ataque con arma blanca en un tren en Reino Unido

Este es un día triste para Sonora, especialmente para las familias que perdieron a un ser querido en el centro de Hermosillo.

Me sumo con respeto a las muestras de solidaridad con ellas y con toda la comunidad.

El Gobierno del Estado realizará todas las acciones necesarias para… pic.twitter.com/Qj6UfFb83T — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) November 2, 2025

De forma preliminar, se reportaron también al menos 12 personas lesionadas, de las cuales siete fueron trasladadas al Hospital del ISSSTE, una a la Clínica 14 del IMSS, dos a la Clínica del Noroeste y dos más al Hospital de Especialidades del Estado.

Las autoridades mantienen labores de rescate y evaluación de daños en la zona afectada.

Sheinbaum lamenta la muerte de 23 personas en una tienda en el oeste de México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lamentó este sábado la muerte de 23 personas en un incendio en una tienda y aseguró que envió ayuda a los afectados.

“Mis sentidas condolencias a las familias y seres queridos de las personas fallecidas en el incendio ocurrido en una tienda en el centro de Hermosillo”, señaló la mandataria en un mensaje publicado en sus redes sociales..

La gobernante mexicana aseguró que ha estado en contacto con el gobernador del estado, Alfonso Durazo, “para apoyar en lo que se necesite”.

Asimismo, precisó que instruyó a las secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, “para que envíe equipo de apoyo a fin de atender a los familiares y heridos”.

Mis sentidas condolencias a las familias y seres queridos de las personas fallecidas en el incendio ocurrido en una tienda en el centro de Hermosillo.



He estado en contacto con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, para apoyar en lo que se necesite. Instruí a la secretaria de… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 2, 2025

¿Quieres seguir leyendo el contenido internacional de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!