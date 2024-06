Argentina registró 127 víctimas de violencia de género en lo que va del 2024

Argentina registró 127 víctimas de violencia de género en los primeros cinco meses de 2024, según un reporte difundido este sábado por el observatorio de feminicidios 'Adriana Marisel Zambrano', que dirige La Casa del Encuentro.

Desde el 1 de enero al 31 de mayo de 2024, hubo 114 feminicidios, tres lesbicidios, un trans/travesticidio y nueve feminicidios vinculados de varones adultos y niños, según el reporte de la organización no gubernamental.

(Te puede interesar: Felipe VI y Milei intercambian gestos de cordialidad en la investidura de Bukele)

Como consecuencia, 124 hijos quedaron sin madre, el 63 % de ellos menores de edad.

Como cada informe lo demuestra, el lugar más inseguro para una mujer en situación de violencia continúa siendo su hogar o la vivienda compartida con el agresor, ya que 58 % de las víctimas fue asesinada en su hogar y 56 % fue asesinada por parejas o exparejas.

Elecciones en México: "¡Ánimo!", dice López Obrador tras votar Leer más

"Nueve años en los que las estadísticas que no descienden, con un Estado ausente que no muestra interés en elaborar políticas públicas para el abordaje, asistencia y prevención de las violencias de género y con una Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género que pareciera no tener voz", publicó La Casa del Encuentro en sus redes sociales.

RELACIONADAS El Gobierno de Milei espera lograr la aprobación definitiva de la Ley Bases

La organización indicó que la subsecretaría fue transferida al Ministerio de Justicia sin explicar las acciones que llevará adelante ni con qué presupuesto.

Entre las víctimas, el reporte indicó que 17 de las mujeres habían hecho denuncias previas; en tanto, cinco feminicidas tenían dictada una medida cautelar de prevención y siete son agentes o exagentes de fuerzas de seguridad.

Once de los feminicidios tuvieron lugar en un contexto de narcocriminalidad, ocho víctimas tenían indicios de abuso sexual, una se presume en prostitución o trata, dos víctimas estaban embarazadas, siete eran migrantes; en tanto 17 feminicidas se suicidaron.

Para más contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!