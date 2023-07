Argentina: Miles de personas protestan en Buenos Aires por el 'caso Cecilia'

Miles de personas clamaron este lunes 17 de julio en Buenos Aires por "justicia" ante la desaparición de Cecilia Strzyzowski, que fue vista por última vez el 2 de junio en el norte argentino y cuyo caso se investiga como feminicidio, con la implicación de su esposo y sus suegros y con vínculos en la política local.

Ante la sede de la Casa del Chaco (provincia donde desapareció Strzyzowski), en pleno centro de la capital argentina, miles de activistas, entre quienes estaban integrantes del colectivo Madres del Dolor, desafiaron al frío reinante para gritar al unísono: "¿Dónde está Cecilia?".

"No voy a hacer política, porque no creo en la política; me desilusioné cuando tenía 24 años. Aquí tendrían que venir todos los padres y todas las madres, porque hoy es mi hija, pero mañana puede ser la tuya y vas a querer que esta gente te acompañe", exclamó Gloria Romero, madre de la desaparecida, de 28 años, ante los presentes.

Esa alusión a la política tiene que ver con que Strzyzowski, desaparecida el pasado 2 de junio y, según una hipótesis de la investigación, asesinada y hecha desaparecer, es nuera de una pareja de dirigentes sociales, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, vinculados al Gobierno de la norteña provincia de Chaco, en concreto al gobernador, el oficialista Jorge Capitanich.

Ambos están imputados por el caso como cómplices del principal acusado, su hijo y pareja de Cecilia, César Sena, quien la habría matado en la finca familiar.

"No tenemos que permitir más esto, más clanes, más trata, más desaparecidos. Existen asesinos y si nosotros se lo permitimos van a seguir matando", agregó Romero desde el escenario habilitado, mientras sostenía un cartel con la foto de su hija y clamando "justicia".

La concentración de este lunes en Buenos Aires es la primera que se organiza por este caso fuera de la provincia de Chaco, a excepción de un encuentro fronterizo entre vecinos chaqueños y de Corrientes, celebrado el pasado 2 de julio, justo cuando se cumplió un mes de la desaparición.

El encuentro de este lunes, en el que muchos presentes vestían pañuelos o prendas de color rosa -el favorito de Cecilia-, comenzó con la difusión de un vídeo con imágenes de mujeres asesinadas o atacadas de diversas maneras y la entonación del tema "Venceremos" en la versión de María Elena Walsh, cuyo estribillo dice: "No tenemos miedo / No tenemos miedo / No tendremos miedo / Nunca más".

El pasado 13 de julio, el ADN de Cecilia Strzyzowski fue identificado, con un 99,9 % de compatibilidad, en muestras de sangre halladas en casa de sus suegros.

El análisis de ADN sobre la sangre encontrada en una cama y la tela de un colchón de la casa de su familia política arrojó, según los datos recibidos por el Equipo Especial Fiscal que lleva el caso, la coincidencia con la víctima.

Esta evidencia reforzaría la principal hipótesis con la que trabajan los fiscales de que la mujer fue asesinada y, después, su cuerpo habría sido triturado y prendido fuego y las cenizas esparcidas cerca del Río Tragadero, aledaño a la finca.

En este caso, que ha generado una gran conmoción en la sociedad argentina por las circunstancias del ataque y por los vínculos políticos de los acusados, hay otros cuatro implicados, todos ellos colaboradores de la familia Sena.