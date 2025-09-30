Expreso
Afganistán
Imagen tomada el pasado 16 de septiembre que muestra la ciudad de Kabul con las torres de telecomunicaciones de fondo.EFE

Apagón digital en Afganistán: los talibanes cortan internet y comunicaciones

ONU alerta daños a la estabilidad económica y la crisis humanitaria. Vuelos en el aeropuerto de Kabul también fueron anulados

Naciones Unidas exhortó el martes 30 de septiembre de 2025, al gobierno talibán a restablecer el acceso a internet y a las telecomunicaciones en Afganistán, 24 horas después de que las autoridades impusieran un corte generalizado a estos servicios.

Es la primera vez que se cortan las comunicaciones en el país desde el regreso de los talibanes al poder en 2021 y las numerosas restricciones que han sido impuestas conforme a su interpretación de la ley islámica.

El gobierno talibán ya había bloqueado el acceso a internet de alta velocidad en algunas provincias a principios de mes, en una denominada campaña contra el "vicio".

La señal de los teléfonos móviles y de internet se debilitó el lunes por la noche de manera progresiva hasta caer por debajo del 1% de los niveles habituales, indicó el observatorio NetBlocks, que supervisa la ciberseguridad y la gobernanza de internet.

AFP perdió todo contacto con su oficina en la capital, Kabul, el lunes hacia las 13H15 GMT. Pocos minutos antes del corte, un responsable gubernamental indicó que duraría "hasta nuevo aviso".

Fuentes diplomáticas indicaron el martes que las redes móviles estaban en su mayoría fuera de servicio.

Una fuente que trabaja para la ONU habló de operaciones "gravemente perturbadas" y señaló que estaban "recurriendo al uso de comunicaciones por radio y a limitados enlaces satelitales".

Crisis humanitaria se agrava

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió "una reconexión inmediata" y subrayó que la situación afectaba especialmente a las mujeres y las niñas, "ya excluidas de la vida pública".

La Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán, a su vez, denunció en un comunicado que el corte "aisló casi por completo a Afganistán del resto del mundo y puede causar un daño considerable al pueblo afgano".

La misión subrayó la amenaza que supone el corte para "la estabilidad económica" y advirtió de que exacerba "una de las peores crisis humanitarias del mundo".

Además del corte de las telecomunicaciones, todos los vuelos fueron anulados el martes en el aeropuerto de Kabul, constataron periodistas de AFP.

Los servicios telefónicos suelen transmitirse a través de internet, compartiendo las mismas líneas de fibra óptica, en particular en los países donde las infraestructuras de telecomunicaciones son limitadas.

En las últimas semanas, las conexiones a internet habían sido extremadamente lentas o intermitentes.

