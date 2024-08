Acusan a Alberto Fernández de presuntas lesiones graves a la exprimera dama

Un fiscal de Argentina imputó este 14 de agosto al expresidente Alberto Fernández (2019-2023) por el presunto delito de lesiones graves y amenazas coactivas a la ex primera dama Fabiola Yáñez, informaron medios locales. La imputación fue hecha por el fiscal federal Ramiro González, a cargo de la investigación abierta por la denuncia contra Fernández impulsada por Yáñez por supuesta violencia machista.

(Te puede interesar: Viruela del mono (mpox): OMS declara nuevamente la emergencia internacional)

Ente electoral de Venezuela tilda de "panfletario" el informe de la ONU Leer más

Con esta acusación, el procurador solicitó recabar las primeras pruebas en el marco de la denuncia presentada a partir de fotografías y conversaciones halladas por la Justicia en el teléfono de la secretaria de Fernández, como parte de una investigación por presunta corrupción en la contratación pública. Al exmandatario se le imputan los delitos de lesiones graves doblemente agravadas por el vínculo y por darse en un contexto de violencia de género y de amenazas coactivas en perjuicio de su expareja.

Fabiola Yáñez declaró por denuncia de violencia machista

La exprimera dama argentina Fabiola Yáñez declaró el 13 de agosto durante cuatro horas ante la Justicia de su país por vía telemática desde Madrid en el caso por sus denuncias contra su expareja y expresidente Alberto Fernández (2019-2023) por presunta violencia machista.

(Además: Daniel Pintado es casado, qué edad tiene y otras preguntas de la gente en Google )

Condado de Nueva York, el primer lugar de EE.UU. que prohíbe las mascarillas Leer más

Yáñez entró al consulado argentino en la capital española sobre las 15.10 hora local (13.10 GMT), vestida de blanco y con gafas de sol, sentada en el asiento trasero de un vehículo. Salió más de cuatro horas después, a las 19.15 hora local (17.15 GMT), dentro del mismo vehículo, tapada y a gran velocidad.

La pareja tuvo en abril de 2022 un hijo, Francisco, que actualmente reside en Madrid con ella. Yáñez decidió impulsar el 6 de agosto la denuncia después de que la Justicia argentina, en el marco de una investigación por presunto tráfico de influencias del exmandatario, hallara en un teléfono móvil de una secretaria de Fernández conversaciones e imágenes que indicarían la posible comisión del delito de “lesiones leves en contexto de violencia de género” a su expareja.

A primera hora del 13de agosto, Fernández negó las acusaciones en una entrevista concedida al diario español El País y dijo que no se lo “tiene que contar a los diarios”, sino “probarlo ante la justicia” y que las desmontará en los tribunales. “Yo sigo diciendo lo mismo”, afirmó el exmandatario argentino, y añadió: “Estoy siendo acusado de algo que no he hecho. No he golpeado a Fabiola. Nunca he golpeado a una mujer”.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ