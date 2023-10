Un accidente de un autobús que huía dejó más de dos decenas de víctimas

Al menos 7 personas murieron y 18 resultaron heridas, 4 en estado grave, durante un accidente provocado por un autobús que huía de una fiscalización en las proximidades de Brasilia.

La Policía Civil del Distrito Federal de Brasilia señaló que cuatro personas fallecieron en el lugar del accidente y otras tres murieron en hospitales.

La Secretaría de Salud de la capital brasileña, en tanto, indicó que catorce de los heridos llevados a hospitales de Ceilândia y Taguatinga presentaban heridas leves y fueron dados de alta.

El accidente ocurrió cuando el autobús fue abordado en un retén de la Policía de Carreteras, que constató que el vehículo no estaba autorizado para transportar pasajeros, no tenía seguro obligatorio y las llantas no estaban en condiciones aptas.

Fiscales de la Agencia Nacional de Transportes Terrestres que acompañaban el retén policial determinaron que el autobús debería seguir escoltado hasta la terminal de Taguatinga, para dejar a los pasajeros, y luego sería llevado a una comisaría y se accidentó.

