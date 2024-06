En los 80 años del Día D, Joe Biden subraya que no se abandonará a Ucrania

La decisión la toma para que Ucrania no caiga bajo el yugo ruso

El presidente estadounidense, Joe Biden, prometió este 6 de juio seguir defendiendo a Ucrania para evitar que caiga bajo el yugo ruso y advirtió de que “la democracia está más amenazada que nunca”. En un discurso en el cementerio estadounidense de Colleville sur Mer, durante las ceremonias de conmemoración del Desembarco de Normandía, insistió en que “no podemos plegarnos ante los dictadores” y en que, si se hiciera, se estaría olvidando lo que ocurrió con la liberación de Europa del régimen nazi hace 80 años.

“¿Estamos dispuestos a levantarnos contra la tiranía, a defender la democracia y la libertad? La respuesta sólo puede ser sí”, señaló, después de subrayar que ceder ante los matones “es impensable”. No daremos la espalda a Ucrania. Si le damos la espalda, Ucrania caerá bajo el yugo ruso y luego Europa también caerá”, aseguró Biden.

Recordando el significado del desembarco de Normandía que comenzó el 6 de junio de 1944, señaló que entonces “probamos que la libertad es más fuerte que la tiranía” y también el valor de “la unidad sin falla de los aliados”.

Hizo un paralelismo entre eso y la situación actual, al señalar que la OTAN con la reciente ampliación a Finlandia y Suecia cuenta ya con 32 miembros y “está más unida que nunca”. Reiteró la voluntad de su país para implicarse en esa y otras alianzas al señalar que “la capacidad única de Estados Unidos de unir a las naciones es una de nuestras mayores fortalezas”.

“El aislacionismo -añadió- no es la respuesta. No era la respuesta hace 80 años y no lo es ahora”. En alusión a las batallas que se produjeron en Normandía hace 80 años, concluyó: “Los que dejaron su vida aquí, salvaron el mundo. Hay que estar a la altura de su sacrificio”.

En esta ceremonia en el cementerio militar estadounidense de Colleville sur Mer, donde están agrupadas las tumbas de más de 9.300 soldados caídos en esa campaña, estuvieron como invitados de honor cerca de 200 veteranos de la Segunda Guerra Mundial llegados de Estados Unidos, incluidas algunas mujeres

