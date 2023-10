Mujer fue agredida en su restaurante por exconviviente

Faltaban menos de dos meses para que Rosa Peñafiel Coello, la Viejo, conociera a su nieta que nació en España. Su hija le había dicho que vendrían en diciembre y la traería. La abuela no pudo conocerla porque fue asesinada, presuntamente, por su exconviviente, Vicente Cerezo, de 54 años.

El ataque a la mujer, de 56 años, se reportó a las 06:30 dentro del comedor que ella fundó hace más de una década, junto a la gasolinera del sector T de Baba del cantón Babahoyo, Los Ríos.

Según familiares de la difunta, el atacante utilizó un machetillo para propinarle 25 cortes en el cuerpo. Luego Vicente se fue hasta su inmueble para ingerir veneno en un intento de suicidio que no se concretó.

Habitantes de la zona se percataron y rápidamente lo llevaron al hospital Martín Icaza de la capital riosense. Allí le realizaron un lavado gástrico. Él permanece en observación y con resguardo policial.

Álex Cerezo, hijo de la pareja, no pudo contener el llanto después de ver a su progenitora sin vida y a su papá hospitalizado. Rosa era oriunda del sector Otto Arosemena, en Babahoyo, precisamente donde estuvo la noche del domingo 29 de octubre conversando con sus primas y amigos del barrio.

“La vi anoche y en la mañana me dicen que está muerta. Casi me caigo de la cama cuando me dio la noticia”, relató una vecina del sector. Allegados comentaron que la mujer a las 05:00 se trasladó hasta su restaurante.

