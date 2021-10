El ambiente parece propicio. La muerte cruzada vuelve a rondar. El traspié de la Ley Creando Oportunidades sumado al pálpito del Gobierno Nacional de que la Asamblea buscaría enjuiciar políticamente al presidente Guillermo Lasso por los Pandora Papers han ubicado a esta opción entre las principales.

Sí, un ambiente políticamente propicio para que el mandatario disuelva la Asamblea e ir a nuevas elecciones, pero bastante riesgoso no solo para el jefe de Estado y la Asamblea, sino para el país, concluyen analistas y expertos consultados por EXPRESO.

En el caso de invocarla, el presidente se enfrentaría nuevamente a una elección que, a criterio del analista político y económico, Francisco Swett, empujaría al país a un escenario nunca antes experimentado y que provocaría incertidumbre nacional e internacional. “Y esto nace del hecho de que no es una práctica común, simplemente es inédita en la historia del país. Esto tiene costos directos en la economía. Tuvimos el año pasado una caída horrorosa producto de la pandemia, esto podría tener un efecto similar en el sentido de parar a raya cualquier recuperación económica por más leve que sea”.

La muerte cruzada nos pondría en un escenario de pánico, causar estragos en el sistema financiero. Debemos evitarlo en una discusión política Francisco Swett, analista político y económico.

Sobre el escenario poco favorable para el país que dibuja el exministro de Economía concuerda el jurista, docente y exlegislador, Henry Cucalón. En una especie de análisis de riesgo para las partes involucradas, el experto cree que una eventual muerte cruzada sería más un plebiscito aprobatorio a la gestión de Lasso. “Si el Ejecutivo cree que hay un boicot a su trabajo. Que encima lo quieren cesar sin juicio político por actos no cometidos en la Presidencia y no justificados. Si cree todo eso, no es que yo esté de acuerdo con la muerte cruzada, comprendo que la analicen”, comentó Cucalón, quien considera que en una eventual disolución de la Asamblea los que tienen la de perder son las fuerzas políticas ahí representadas. “Lasso puede ganar o perder (la Presidencia). Los otros no van a regresar. Que el correísmo tiene votos, sí. Pero, ¿crees que todos tienen la misma realidad que la de febrero? ¿Pachakutik volverá a sacar 28 diputados?”.

Hasta qué punto al país le conviene ir de nuevo al fragor de unas elecciones generales es lo que me preocupa. Más allá de las decisiones políticas Henry Cucalón, exlegislador.

Cucalón cree que la muerte cruzada, como otras, es una opción sobre la mesa, pero no necesariamente la más indicada. Se inclina más por el diálogo, por la deposición de posturas sobre todo en la Asamblea Nacional. Mientras que el constitucionalista Víctor Rivadeneira coincide con el exasambleísta en deponer posturas, pero del Ejecutivo. Considera que el proyecto de Ley Creando Oportunidades debe ser reformado y regresar a la Asamblea. “Si Guillermo Lasso invoca la muerte cruzada lo que hará es imponer mediante decretos-leyes una reforma económica urgente y si va en la misma línea el país se va a levantar y eso no le conviene a nadie”.

Las cartas que juega el Gobierno son torpes desde lo jurídico y político. La consulta es una válvula con la que no podrá aprobar su proyecto de ley Víctor Rivadeneira, constitucionalista.

Hay intentos de deponer posturas. La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, dijo estar abierta a este llamado al diálogo que lanzó la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori. Es más, hasta se analiza regresar el proyecto de Ley Creando Oportunidades dividido en dos paquetes: una ley laboral y otra tributaria.