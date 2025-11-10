Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

La alerta se originó durante el proceso de reorganización de personas privadas de libertad hacia la nueva cárcel de máxima seguridad.
Autoridades confirman el fallecimiento de 27 reclusos en el centro penitenciario de Machala.Cortesía

Mueren 27 presos en cárcel de Machala: SNAI confirma que fue por ahorcamiento

Veintisiete presos murieron por aparente ahorcamiento en la cárcel de Machala, agravando la crisis carcelaria en Ecuador

La tarde del domingo 9 de noviembre, 27 reclusos fueron encontrados sin vida en el Centro de Privación de Libertad de Machala, en la provincia de El Oro, fronteriza con Perú.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) confirmó que las muertes habrían ocurrido por ahorcamiento, de acuerdo con un comunicado difundido en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

“Entre ellos cometieron asfixia, lo que provocó la muerte inmediata por suspensión”, señaló el SNAI.

RELACIONADAS

El hecho se registró menos de 15 horas después de un motín ocurrido en el mismo centro penitenciario durante la madrugada del domingo, donde se reportaron cuatro fallecidos, 33 heridos, así como un agente policial. 

Según el SNAI, los incidentes estarían relacionados con una “reorganización” de internos que serían trasladados a la nueva cárcel de máxima seguridad, lo que habría desencadenado enfrentamientos entre grupos de delincuencia organizada (GDO) dentro del penal.

RELACIONADAS

Reacción de las autoridades e investigación en curso

La Policía Nacional, en conjunto con las Fuerzas Armadas, desplegó unidades tácticas en los alrededores del centro carcelario para retomar el control y garantizar la seguridad, en medio de la crisis penitenciaria y de violencia criminal que atraviesa el país.

Ecuador ha registrado unos 600 asesinatos dentro de cárceles desde 2021, la mayoría producto de enfrentamientos entre bandas rivales que operan en los distintos centros de reclusión.

Contexto de violencia carcelaria

cárcel de Chillogallo

Moradores del sur de Quito no quieren como vecino a un centro de detención

Leer más

A inicios de noviembre, doce personas fueron encontradas muertas en tres cárceles del país, según confirmó el SNAI. Seis de las víctimas estaban en la Penitenciaría del Litoral (Guayaquil), cuatro en el Centro de Rehabilitación Social de Turi (Cuenca) y dos en la cárcel de Esmeraldas.

El Ministerio del Interior, John Reimberg, indicó que los fallecidos en la Penitenciaría habrían muerto por causas naturales, como tuberculosis. Sin embargo, reportes policiales señalaron que varios cuerpos presentaban heridas de arma de fuego, arma blanca y hematomas.

Las autoridades mantienen la investigación abierta mientras el sistema penitenciario ecuatoriano continúa bajo máxima tensión.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Luisa descarta la presidencia de la RC5 pero no futuras candidaturas políticas

  2. Trasladan a reos de alta peligrosidad a la Cárcel del Encuentro

  3. Noboa defiende la Constituyente y destaca nombres que "encabezan el camino"

  4. Mueren 27 presos en cárcel de Machala: SNAI confirma que fue por ahorcamiento

  5. Cierre en la vía a Daule: ¿qué ocurre en la Penitenciaría del Litoral?

LO MÁS VISTO

  1. Jubilados convocan plantón para exigir cumplimiento de derechos pendientes

  2. Caso Edgar Lama: Alerta de conflicto de interés en el IESS acabó en despido

  3. ¿Ministra en campaña? Zaida Rovira aparece en video impulsando el Sí en la consulta

  4. Gasolina Extra y Ecopaís: Precio exacto del galón en Ecuador (noviembre de 2025)

  5. Los mejores sánduches de Quito: 4 lugares tradicionales para probar

Te recomendamos