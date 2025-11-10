Mueren 27 presos en cárcel de Machala: SNAI confirma que fue por ahorcamiento

Veintisiete presos murieron por aparente ahorcamiento en la cárcel de Machala, agravando la crisis carcelaria en Ecuador

Autoridades confirman el fallecimiento de 27 reclusos en el centro penitenciario de Machala.

La tarde del domingo 9 de noviembre, 27 reclusos fueron encontrados sin vida en el Centro de Privación de Libertad de Machala, en la provincia de El Oro, fronteriza con Perú.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) confirmó que las muertes habrían ocurrido por ahorcamiento, de acuerdo con un comunicado difundido en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

“Entre ellos cometieron asfixia, lo que provocó la muerte inmediata por suspensión”, señaló el SNAI.

El hecho se registró menos de 15 horas después de un motín ocurrido en el mismo centro penitenciario durante la madrugada del domingo, donde se reportaron cuatro fallecidos, 33 heridos, así como un agente policial.

Según el SNAI, los incidentes estarían relacionados con una “reorganización” de internos que serían trasladados a la nueva cárcel de máxima seguridad, lo que habría desencadenado enfrentamientos entre grupos de delincuencia organizada (GDO) dentro del penal.

Reacción de las autoridades e investigación en curso

La Policía Nacional, en conjunto con las Fuerzas Armadas, desplegó unidades tácticas en los alrededores del centro carcelario para retomar el control y garantizar la seguridad, en medio de la crisis penitenciaria y de violencia criminal que atraviesa el país.

Ecuador ha registrado unos 600 asesinatos dentro de cárceles desde 2021, la mayoría producto de enfrentamientos entre bandas rivales que operan en los distintos centros de reclusión.

Contexto de violencia carcelaria

A inicios de noviembre, doce personas fueron encontradas muertas en tres cárceles del país, según confirmó el SNAI. Seis de las víctimas estaban en la Penitenciaría del Litoral (Guayaquil), cuatro en el Centro de Rehabilitación Social de Turi (Cuenca) y dos en la cárcel de Esmeraldas.

El Ministerio del Interior, John Reimberg, indicó que los fallecidos en la Penitenciaría habrían muerto por causas naturales, como tuberculosis. Sin embargo, reportes policiales señalaron que varios cuerpos presentaban heridas de arma de fuego, arma blanca y hematomas.

Las autoridades mantienen la investigación abierta mientras el sistema penitenciario ecuatoriano continúa bajo máxima tensión.

