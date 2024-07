MSP pagará deuda a dializadoras de forma planificada

El Ministerio de Salud Pública (MSP) informó la noche de este 24 de julio, en un comunicado, que realizará el pago de la deuda a las dializadoras que atienden a pacientes renales.

El MSP habla de un cronograma de pagos, sin embargo, no menciona fechas ni montos.

La cartera de Estado explicó que tras realizar las gestiones interinstitucionales respectivas, se estableció un cronograma de pagos a las dializadoras que prestan servicios externos en el país.

¿Cómo se hará el pago?

El proceso priorizará la cancelación de la deuda y la asignación de recursos en proporción al monto y antigüedad de la misma, indicó el MSP.

La deuda a 110 dializadoras, que atienen a 17 mil pacientes, asciende a más de 140 millones de dólares, explicó Cristina Freire, vocera de la Asociación de Centros de Diálisis del Ecuador.

El MSP señaló que los pagos se ejecutarán de forma planificada, previo a una auditoría y con base a la asignación presupuestaria que emite el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Adicionalmente, esta cartera de Estado mantendrá una comunicación periódica con los prestadores externos.

Reacción de dializadoras

Freire rechazó el contenido del comunicado del MSP. Dijo que en la reunión las autoridades del ministerio hablaron de la posibilidad de trabajar en un plan de pagos, pero no quedó establecido ningún cronograma.

"Mientras no se concrete, no existe. Un plan programático real no existe", cuestionó. El MSP justificó en la reunión que no puede comprometer un monto porque depende de la asignación de Finanzas, comentó la vocera.

Hay una próxima reunión en 21 días. Mientras tanto, las dializadoras solo podrán atender pacientes hasta este 25 de julio por falta de recursos económicos e insumos para dializar, ratificó Freire.

