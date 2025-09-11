Movilización en Quito convoca a cientos de personas; piden al Gobierno que actúe

Una nutrida marcha, convocada por centrales sindicales y movimientos sociales, avanza la tarde de este 11 de septiembre de 2025 por la Av. 10 de Agosto, en el centro-norte de Quito. Con banderas, carteles y consignas en contra del Gobierno, su objetivo es llegar a la Plaza de Santo Domingo, en el centro.

Una de las consignas es que el Gobierno de Daniel Noboa actúe, después de dos años en el poder. Maya es parte de un grupo de médicos que se sumó a la convocatoria. Señala que su principal motivación para participar en la marcha es que la salud está en terapia intensiva, pero al Gobierno parece no importarle y se ha minimizado la crisis. "La gente se muere por falta de medicinas. No hay fármacos, nos están quitando un derecho", dice.

Pero también los médicos son afectados. Menciona que hay desvinculaciones sin justificación , sin un criterio técnico, simplemente porque muchos se oponen a las políticas del Gobierno.

Para Isabel Vargas, presidenta de la Federación de Barrios de Quito, el presidente no ha solucionado los principales problemas que tiene el país, especialmente en el tema de la inseguridad. "La situación es la misma y hasta peor, no hay empleo, no hay medicinas".

#AHORA | Así avanza la marcha convocada por centrales sindicales y movimientos sociales en Quito. Gritan consignas contra el gobierno. pic.twitter.com/2CoEXA7i1s — Diario Expreso (@Expresoec) September 11, 2025

Trabajadores activos del sector eléctrico también participaron en la movilización. Carlos Muñoz señala que marchan en contra del saqueo al IESS y en apoyo a los jubilados.

También mostró su rechazo a los despidos en el sector público. "Hemos demostrado que el sector público si vale mantenerlo".

Pasadas las 17:00, la marcha ingresó al Centro histórico. Durante el trayecto nos e registraron incidentes.

En Guayaquil, Noboa lideró una marcha

La mañana de este 11 de septiembre, Noboa encabezó la marcha ciudadana convocada por su Gobierno en el centro de Guayaquil, acompañado de su madre, la asambleísta Annabella Azín, y varios militantes de su movimiento político ADN.

Frente a cientos de simpatizantes que se concentraron a la altura del Hemiciclo de La Rotonda, en las avenidas Malecón y 9 de Octubre, Noboa resaltó que la marcha es pacífica, "pero también es una marcha firme, firme contra lo de siempre".

En su corto discurso, dijo que su Gobierno lucha "todos los días por mejorar la vida de los ecuatorianos, mientras que ellos siempre luchan para mantener las cosas igual”.

También llamó a la ciudadanía a levantar "nuestra voz" y a exigir que "podamos decidir en las urnas cuál es la dirección de este país".

