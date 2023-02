El ministro del Interior, Juan Zapata, dirigió este martes 21 de febrero una rueda de prensa en la que se presentó las primeras cifras obtenidas del feriado de carnaval. En ella se anunció que 1´032.245 ciudadanos viajaron por las terminales terrestres y otro grupo de 1´452.779 personas optaron por viajar en carros particulares que registraron su movimiento en los peajes del país.

Esto significó un incremento del 55% de la movilidad en relación al año anterior, cuando hubo 668.320 personas que optaron por viajar dentro del Ecuador.

“Cerca de dos millones y medio de ecuatorianos se han movilizado por los distintos puntos del país, lo que constituye como el feriado de mayor intensidad, inclusive antes de pandemia, esto nos alegra mucho porque significa que es reactivación económica y ya el Ministerio de Turismo nos dará la cifra indicada”.

No obstante, Zapata lamentó los comportamientos dados por un grupo de personas en el malecón de Salinas, la madrugada del lunes 20 de febrero.

“Creo que esas conductas no pueden repetirse... Recordemos que la competencia del uso del suelo es de los municipios y deben tomar las medidas adecuadas para que no vuelva a suceder”. No obstante, hasta las 12:00 de ayer hubo 625 detenidos, más de una tonelada de droga incautada, 59 armas incautadas y 717 municiones decomisadas.

En lo que corresponde a accidentes de tránsito hubo 62 siniestro con 15 fallecidos, la mayoría en la Sierra y en la Amazonía.

De su lado, Bolívar Tello, director del ECU-911, indicó que en todo el país se contabilizaron 28 deslizamientos de tierra y un sismo que pudo ser percibido en las zonales 3 y 5 del Ecuador. Hubo más de 48.000 emergencias.