La vacuna contra el COVID-19 estaría disponible en Ecuador desde enero del 2021, según Moreno

A través de su programa "De frente con el presidente", Lenín Moreno aseguró que la vacuna contra la covid-19 estaría disponible a partir de enero del 2021 en Ecuador. Con esto, se prevee vacunar a 30.000 personas por día y a no menos de nueve millones de personas en total.

"Entiendo yo que ya tendremos la posibilidad de empezar a vacunar en el primer mes del próximo año", señaló el presidente.

Aún con estas previsiones, las autoridades son conscientes de que todo dependerá del avance de los laboratorios. "Las vacunas llegarán el momento en que estén listas, el momento en que se haya comprobado la eficiencia y eficacia", dijo Moreno, al iniciar el programa radial.

Por su parte, Juan Carlos Zevallos, ministro de Salud, señaló que el proceso de vacunación duraría entre seis y nueve meses y dependen del prototipo de vacuna que se adquiera.

Hasta ahora se conoce que el país tiene planificada una inversión de 200 millones de dólares para la adquisición de dosis de distintas vacunas contra el virus, y que alcanzarían para al menos el 65 % de la población.

Covax, AstraZeneca, Pfizer y BioNTech, Jhonson y Jhonson y Moderna; son algunas de las opciones farmaceúticas a las que el estado le ha dado seguimiento con el fin de acceder al prototipo que esté listo en el menor tiempo posible.

Zevallos ha recalcado una vez más que aproximadamente el 30% de la población en Ecuador ha contraído la enfermedad, pero ha hecho hincapié en que no se tiene certeza si van o no a necesitar de las vacunas, "es probable que no lo necesiten".

Sobre la coordinación entre el Ministerio de Salud y el Instituto de Seguridad Social (IESS) para el proceso de vacunación, Jorge Wated manifestó que el sistema de salud estará integrado totalmente para poder atender la vacunación, y un afiliado podría también vacunarse en el sistema de salud pública.

En cuanto a los posibilidad de que se presentasen casos de corrupción en el proceso de contratación, Moreno señaló que la solución para evitarlos es un mecanismo de compra única, con un operador internacional, contratado por concurso y con seguimiento por plataforma digital.