Mónica Palencia en juicio político: "Hoy hacen gárgaras con la palabra democracia"

En el marco del juicio político que enfrenta, la ministra del Interior, Mónica Palencia, inició su intervención este 23 de octubre de 2024 con fuertes declaraciones. "Hoy he escuchado la forma más escandalosa que he visto en mi vida de desacreditar el pensamiento ajeno como estrategia para redimirse ante la falta de pruebas", afirmó, descalificando las acusaciones que pesan en su contra.

Palencia, quien fue citada por su supuesta responsabilidad en la incursión a la embajada de México y la falta de atención en temas de seguridad, expresó su frustración ante la falta de evidencias concretas. "Me quedé esperando que se hicieran uso de por lo menos 21 pruebas de las 141 presentadas", destacó. La ministra acusó a sus críticos de descontextualizar sus palabras y de ignorar las correcciones que hizo, lo que, según ella, "atropella la democracia".

Los interpelantes ignoraron el caso de la embajada de México

Aunque el juicio político acumuló dos grandes temas, entre ellos la incursión a la Embajada de México para capturar a Jorge Glas, los interpelantes se centraron exclusivamente en el tema de seguridad. Entre los argumentos presentados estuvo la inexistencia del plan de seguridad Fénix, las cifras en homicidios intencionales, la desatención a los Consejos Provinciales de Seguridad y la falta de ejecución presupuestaria en el Ministerio del Interior.

Palencia anuncia dos objetivos de alto valor se capturaron hoy

"No le he faltado el respeto a nadie, pero sí es una falta de respeto decir que a mí no me interesan las vidas humanas", subrayó Palencia, defendiendo su compromiso con la seguridad pública. Sin embargo, no se limitó a la defensa personal. La ministra anunció que, en un operativo reciente, "dos objetivos de alto valor, los dos de la provincia de Esmeraldas, están privados de la libertad".

¿Quiénes son estos objetivos? La Policía Nacional del Ecuador informó minutos antes del inicio del juicio político, la detención de William Alcívar Bautista, alias Comandante o Negro Willy, en España. Él es señalado como el autor intelectual de la incursión al canal TC Televisión, sucedida el 9 de enero de 2024. Según la Policía, Alcívar Bautista fue detenido junto a su hermano, alias Ronco. Ambos son ubicados como cabecillas del grupo criminal Los Tiguerones.

Palencia dice que el juicio, para unos, es un acto de persecución

En su exposición, Palencia también abordó la percepción del juicio político, señalando que para algunos es un "acto de persecución" y para otros, "un juicio de la gente". Sin embargo, enfatizó que "ninguna valoración debe dejar de lado las pruebas de los hechos".

Además, la ministra hizo un llamado a buscar la verdad en lugar de formar alianzas motivadas por intereses personales, aludiendo a "nuevas alianzas donde se hace evidente el ego de viejos caciques, sin anteponer el más mínimo sentido de patria y viene a hacernos gárgaras con la palabra democracia y la palabra seguridad", agregó. Continuó su intervención enfatizando que la democracia y la seguridad deben ser prioridades genuinas, lejos de la manipulación política.

Este juicio político sigue su curso en la Asamblea Nacional, donde la ministra Palencia expone su defensa para ante las acusaciones que buscan su censura y destitución. Tiene tres horas para su intervención. Luego de esto se abre el debate en el pleno, antes de la votación.

Palencia continúa su defensa y presentación de pruebas

