Mishelle Calvache es una de las tres mujeres que conformarán el CPCCS desde el 14 de mayo próximo. Esta fue su primera experiencia en una contienda electoral y los resultados la dejaron satisfecha.

Su nombre se impuso en la lista de mujeres en 15 provincias y en ocho tuvo una importante votación. El mérito, dice Calvache, es que detrás de su candidatura no hubo una gran chequera o maquinaria electoral. La clave estuvo en visitar cada provincia con un mensaje claro y acudir a los amigos para que difundan sus ideas.

En un Consejo probablemente dominado por correístas y socialcristianos, ¿en qué orilla se ubicará?

La ciudadanía sabe que fui de las pocas, sino la única candidata sin afiliación política. Esa es una responsabilidad que han puesto sobre mis hombros, por lo que me pondré de lado de la que fue mi promesa de campaña: la lucha contra la corrupción.

¿Será posible con una mayoría que defiende gente sentenciada por corrupción?

Por ahora, la relación con todos los consejeros electos es muy buena. Una de las cosas que nos ha unido es que somos bastante jóvenes y queremos recuperar la institucionalidad del Consejo. Cuando nos posesionemos, tendremos que tomar decisiones que no deben ser con base a negociaciones, sino a acuerdos.

¿Ese ‘buen ambiente’ se podría romper cuando les toque elegir contralor?

Por supuesto, respetaré las posturas de cada consejero. Pero reitero, el ciudadano debe conocer que podemos llegar a acuerdos, pero no a negociaciones. La idea es que el país cuente con las mejores autoridades de control.

Usted denunció a algunos de sus ahora compañeros en el CPCCS por su relación con partidos. ¿En qué quedó ese proceso?

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) señaló que no teníamos legitimidad activa para presentar la denuncia, lo cual me parece un absurdo, pero soy respetuosa de las decisiones de las autoridades. Ahora son los ciudadanos los que deben estar atentos para que sepan quién es quién. Y apoyen a los ciudadanos cuya única bandera es la independencia y la democracia.

Mientras la ‘pelea’ es por la designación de autoridades, el control social es tarea pendiente...

Ese es un punto importante porque en los recorridos que hice por el país precisamente ese es el clamor de los ciudadanos: que la rendición de cuentas sea verificada, porque las autoridades dicen que han hecho esto o aquello y cada año entrega un informe que prácticamente va a un cajón y no se coteja lo que propusieron con lo que cumplieron.

¿Cree que seguirán los intentos de eliminar o, al menos, quitar competencias al Consejo de Participación?

Considero que no, porque se ha intentado en dos consultas populares. Creo que las personas son las malas y no la entidad como tal, por eso tenemos la oportunidad de institucionalizar al CPCCS y que los ciudadanos sepan que ese organismo se creó para su participación y no para los partidos políticos.

Eso se escucha con cada reestructuración del CPCCS. ¿La ha contactado algún partido político?

Todos los partidos se han acercado a felicitarme por el triunfo, pero no han tratado de cooptarme. Han respetado el hecho de que llegue de forma ciudadana y debe ser complicado acercarse con esos fines a una persona que ha sido tajante en su posición. Pero siempre he pensado que hay que tomar oídos a todas las personas que quieran aportar sanamente.

¿El actual Consejo de Participación debe seguir con los concursos o es mejor esperar a los nuevos?

Como no estoy posesionada, soy respetuosa de las leyes y ellos deberán continuar ejerciendo sus funciones hasta que los relevemos. Obviamente, cuando nosotros lleguemos al Consejo de Participación, a partir de ese momento, tendremos la posibilidad de ver y revisar, si fuera el caso, alguna decisión tomada.

Los actuales consejeros de mayoría también desconocen 61 resoluciones de los anteriores. ¿Qué opina?

Lo digo como abogada que respeta las leyes y la Corte de Santo Domingo se ha pronunciado claramente, y las decisiones judiciales hay que cumplirlas. Nosotros cuando nos posesionemos y tengamos las funciones de consejeros, tomaremos las decisiones necesarias.

¿En esas reuniones se ha hablado de quién será el nuevo presidente del CPCCS?

No, pero todos los consejeros electos estamos capacitados para asumir esa responsabilidad o la vicepresidencia. En mi caso, me siento habilitada para dirigir el Consejo de Participación, pero de eso no hemos hablado.