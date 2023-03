¿Usted representa los intereses que proclama la Revolución Ciudadana?

Si dentro de la pregunta está el hecho de si simpatizo o no con Rafael Correa, la respuesta es sí. Tengo una profunda admiración por el expresidente. Pero esto no significa que tenga una hipoteca con ese movimiento político (Revolución Ciudadana). Vengo de un proceso formativo y militancia de un medio de comunicación de izquierda (La Kolmena). Nosotros no nos comemos el cuento de la neutralidad. Eso no existe en comunicación. Somos parciales.

¿No cree que su posición sea contraproducente con sus funciones como consejero?

De ninguna manera porque el trabajo del Consejo es técnico: se acreditan observatorios y veedurías; se realizan talleres formativos y escuelas de formación en los barrios; a que la gente pueda organizarse en sus barrios. Es un trabajo indistinto al cariño ideológico. La gente está cansada de las etiquetas, la discusión si alguien es de derecha o de izquierda es estéril.

¿Cree que no es necesaria la imparcialidad en las instituciones, como el Consejo de Participación Ciudadana?

Cuando hablaba de que no somos imparciales, me refería a la labor periodística. Si es por los concursos de oposición y méritos, ahí estamos hablando de otra cosa y ahí sí hay que actuar con neutralidad e imparcialidad.

¿A qué le atribuye su holgada victoria?

Creo que con las limitaciones... con esa camisa de fuerza que nos puso el Consejo Nacional Electoral tuve un elemento potente a mi favor: venir de un proceso de medios de comunicación digital. El trabajo de campaña fue básicamente por redes sociales. No pude visitar todas las provincias del país, pero las pocas que visité se hizo un trabajo robusto.

¿Cómo se puede explicar que otros candidatos coidearios suyos y con más antecedentes, como Alembert Vera y Eduardo Franco Loor hayan tenido una votación mucho más baja que la suya?

El doctor Loor es consejero suplente y Alembert Vera fue el segundo más votado...

Pero con una votación sustancialmente menor a la suya.

Sí, pero finalmente está dentro. Creo que jugó mucho a mi favor el haber invitado a la vocera de la Presidencia en torno a la consulta popular, Karen Sichel. Eso hizo que nuestra visión sea vista por otra gente.

Esta sustancial diferencia en la votación disparó las sospechas de un presunto fraude, ¿cómo valora las denuncias?

Son comentarios al aire y sin ningún sustento. Me provoca hasta risa que digan algo así. Hay que ser buenos perdedores. Me da mucha pena que Roberto Gilbert se preste para cosas y que hable sin pruebas.

El Consejo empezó la etapa de transición, ¿por qué usted mantiene que los consejeros en funciones deben abstenerse de continuar con los concursos de designación?

Yo sostengo que los actuales consejeros en funciones no cuentan con la legitimidad democrática. Ellos no constan en la resolución del CNE que declaró a los ganadores (de las elecciones de 2019). No existe la categoría del suplente del suplente de suplente en esa resolución. El actual Consejo debería estar haciendo actos de simple administración.

Sin embargo, el Consejo en funciones continúa, ¿qué harán con estos procesos cuando asuman sus funciones?

Yo coincido con Alembert en que (al Consejo en funciones) no le dará el tiempo para la designación de autoridades. Le he dicho a la presidenta Gina Aguilar que tome en consideración que, por ejemplo, el concurso del Defensor Público existen sentencias constitucionales contradictorias. La comisión ciudadana ha avanzado con el concurso, pero eso implica acatar una sentencia, pero desacatar la otra. En la medida que no se actúe conforme al derecho, nuestra intención es rever ciertas decisiones que no están apegadas a la norma.

Pese al lío jurídico, ¿no cree que esto alimenta al comentario de que el correísmo quiere apoderarse de la designación de autoridades?

Si alimenta a personas que están nerviosas porque gente como nosotros llegue, no puedo hacer nada. Estamos aquí no para hacer el juego a ninguna fuerza política, sino para transparentar estos concursos.

Hay gente que me pide que preside por la votación, pero en este cuerpo colegiado no se dirime por votación, sino por cómo nos ponemos de acuerdo

¿Qué otros aspectos esperan conocer en el proceso de transición hasta mayo de 2023?

Un diagnóstico de las denuncias represadas en la Secretaría de Transparencia, saber cuántas acciones de protección pesan en contra del Consejo para conocer cuánto hay que indemnizar, un diagnóstico de cuántas veedurías y observatorios están a la espera de ser conocidas por el Pleno, etc.

¿Qué acuerdos mínimos tienen entre los consejeros electos? ¿Ya han discutido quién presidirá la institución?

Hay gente que me pide que preside por la votación, pero en este cuerpo colegiado no se dirime por votación, sino por cómo nos ponemos de acuerdo. No hemos tenido esa conversación todavía, pero sí nos hemos puesto de acuerdo en tener sesiones itinerantes en otras provincias y el tener mayor capacidad de interlocución con la gente sobre lo que es y hace el Consejo de Participación.

La votación que obtuvo lo anima a que, luego del Consejo de Participación, se mantenga en la política electoral.

He venido desarrollando un trabajo de militancia en la sociedad civil. Me mueve la causa de los derechos humanos y luchar por este país. Siempre me verán involucrado en estas acciones. Ahora era el tiempo de ir a pelear un espacio de poder. No es una puerta cerrada.