El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, señaló la mañana de este 19 de septiembre que se han tomado decisiones para enfrentar los más recientes episodios de violencia y criminalidad que han consternado a la opinión pública: el asesinato del fiscal Édgar Escobar ocurrido esta mañana en Guayaquil, y la desaparición de la abogada María Belén Bernal que se reportó hace unos días.

"Este es un Gobierno que no transige ni con la corrupción ni con nadie ni con los crímenes ni con los abusos, en particular con la violencia de género. Estamos decididos a tomar decisiones para mandar un mensaje, para que quede establecido que estos hechos no pueden repetirse en el país", dijo Jiménez, en un acto del Consejo de la Judicatura sobre los resultados del concurso para elegir a los jueces anticorrupción.

El secretario de Estado comentó que están enfrentando un problema serio con diversas aristas. "No son temas que se pueden solucionar de un momento a otro pero sí estamos dando pasos", aseguró Jiménez. También adelantó que está en marcha un proceso para adquirir armamento y otro tipo de equipo de seguridad.

"No estamos cruzados de brazos, sé que aún no se ven los resultados, pero vamos avanzando", añadió.