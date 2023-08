El Ministerio de Trabajo emitió una orden de inhabilitación para ejercer cargos públicos a Javier Pincay, alcalde de Portoviejo, tras la suspensión de sus derechos de participación política por parte del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Ante esta acción, el partido político Avanza expresó su rechazo a través de un comunicado. “Avanza rechaza la errónea interpretación por parte del Ministerio de Trabajo al registrar la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Electoral”.

“Quienes no ganaron la Alcaldía en las urnas intentan desestabilizar y crear un ambiente de terror e inseguridad. Exigimos que se respete la decisión de Portoviejo y se permita ejercer el cargo de alcalde, a quien de manera contundente ganó en las urnas”, firmaron el comunicado Javier Orti y Antonio Orbe, presidente y secretario de Avanza.

Por su parte, Pincay dijo que no dejará su cargo. “El pedido del TCE al Ministerio de Trabajo no significa destitución. Incluso si se llegase a subir el impedimento podría seguir ejerciendo mis funciones como alcalde, ya que al ser una autoridad electa en democracia me respalda la Constitución”, aseguró.

Javier Pincay recibió la sanción del TCE por no haber participado en el debate obligatorio mientras era candidato a la alcaldía de Portoviejo. Él alegó que estaba recuperándose de una atentado criminal, en el que resultó herido de bala.

