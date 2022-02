Tras los hallazgos de retroexcavadoras en Napo, el Ministerio de Gobierno anunció la identificación de 48 maquinarias y dijo que ahora indaga a quién pertenecen las matrículas y si son de empresas privadas o entidades públicas.

La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, contó que tras el operativo reciente en Yatzupino, 27 de estas moles están en un centro de acopio, y que además se decomisaron 10 bombas de agua y siete motores, por lo que ahora se pasará “a la segunda fase”.

EXPRESO pudo hablar con Iván Castaneira, fotógrafo y activista por Acción Ecológica. Él ha estado en la zona estos días. No pudo entrar al operativo porque no lo dejaron, pero cuenta que dos días antes había cientos de máquinas en todos lados y que allí casi toda la comunidad está a favor de la minería. De hecho, a lo largo del río hay mineros artesanales con maquinaria propia y dragas, y no se veía hasta entonces ninguna presencia del estado y ningún control de nada.

No es difícil identificar las dragas, la ruta es muy turística. La gente puede decirte dónde hay nuevos lugares de extracción. Todos lo saben. Iván Castaneira, fotógrafo y ambientalista.

Vela señaló ayer que la minería en ese sector comenzó a inicios de noviembre de 2021. Y que eso ha acarreado otros fenómenos delictivos, como delitos sexuales a menores y aparición de lugares que venden gasolina en la zona.

Aseguró que están investigando toda la cadena de delitos conexos. Y argumentó que antes no actuaron porque “las comunidades utilizaron a los niños, mujeres y ancianos como escudo humano para impedir el trabajo de la policía”.

Además, admitió que hay actividades mineras legales en la zona y que “la legislación no ha sido utilizada adecuadamente y no se han llevado a cabo acciones que eran necesarias”.

Por ejemplo, explicó que las disposiciones del Código del Medio Ambiente incluyen que se puede disponer la destrucción de la maquinaria y precisó que eso, hasta ahora, no se ha hecho, pero enfatizó en que pedirán que se aplique.

La minería artesanal “No es el objetivo del Gobierno atacar a la gente que hace minería de carácter artesanal”, sino eliminar la actividad de las empresas presentes en la extracción ilegal. Son empresas, aseguró Vela, porque cada máquina cuesta entre 180 y 250 mil dólares. “Esto es una actividad equivalente al narcotráfico”, dijo.

Se supone que el objetivo ahora es recuperar el río, hacer que vuelva a ser transparente y recuperar la salud de las personas, afectadas al ingerir el agua del afluente, para aquello, aseguró que Salud hace revisiones médicas a toda la población para evaluar la situación.