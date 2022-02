Mineros ilegales son desalojados del sector de Yutzupino, en la provincia de Napo

Decenas de mineros ilegales, provenientes de comunidades cercanas al sector de Yutzupino en el cantón Tena, provincia de Napo, fueron desalojados la madrugada de este domingo 13 de febrero de 2022.

Unos 1.600 militares y policías procedentes de diferentes repartos fueron movilizados para intervenir en la acción en la que fue necesario el empleo de gas lacrimógeno debido a las agresiones de los desalojados que respondieron con palos y piedras. Vehículos militares sufrieron daños.

En su cuenta Twitter Alexandra Vela, ministra de Gobierno señaló que “el combate contra las actividades ilícitas continúa. Desde la madrugada de hoy la Policía y FF. AA. intervienen la comunidad Yutzupino, en Tena, donde se realiza minería ilegal. No permitiremos la afectación al medio ambiente ni a la vida de los ecuatorianos”.

En los últimos días circularon en redes sociales vídeos y fotos de la magnitud de los destrozos provocados por maquinaria pesada que no toda apareció a la hora de la operación. El Ministerio de Gobierno informó del desalojo de mineros ilegales que lavaban oro en ese sector. La ministra Vela indicó que dialogó con los habitantes de la localidad para llegar a acuerdos. Dijo que existió un ligero altercado con la ciudadanía que quiso recuperar algunos bienes que demostraban que se ejercía actividad ilegal, pero este fue controlado de manera inmediatamente por las FF.AA. y la Policía, sin que existan enfrentamientos graves o alguna persona herida.

En el sitio se encontraron las retroexcavadoras con las que se realizaban actividades mineras CORTESÍA

Según la funcionaria, la operación tuvo como objetivo impedir las actividades de minería ilegal en la zona. “Hemos logrado detener esta actividad ilícita que se realizaba. La maquinaria se retiró del lugar y se logró restablecer el control sobre el territorio”. Añadió que este es un primer paso en la lucha contra este delito. “De aquí en adelante se llevarán acciones de carácter legal por medio de la Fiscalía. Una vez que tengamos las autorizaciones de parte del juez de este cantón, se continuará con la segunda fase de la intervención".

La ministra señaló que lo más importante es garantizar los derechos de la naturaleza, que exista agua limpia para los habitantes, que no existan afectaciones en el medio ambiente, y que no se utilice mercurio que es un veneno. “El objetivo del Gobierno es garantizar el respeto a la naturaleza, que se mantenga el río en buen estado, que exista agua limpia para todos, con el fin de que no haya envenenamiento y daño a la salud de los habitantes”, puntualizó.

El ministro de Defensa, Luis Hernández, dijo que el Gobierno está abierto al diálogo, pero que la minería ilegal no se permitirá en el país. La ministra Vela aseguró ese no es el único sector en el que interviene el Gobierno y citó trabajos en Zaruma y Buenos Aires, Imbabura.