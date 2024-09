Silva: “Pedimos un Estado fortalecido para verdadero control minero”

María Eulalia Silva es presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería de Ecuador. La periodista profesional, especializada en avances científicos y tecnológicos, habla de los efectos de la minería ilegal en el país.

La infiltración del crimen organizado en la minería ilegal ha logrado la ausencia total de la soberanía del Estado en ciertos territorios. Desde el sector legal se identifica la importancia de atender este problema porque más allá de un tema de seguridad, observan el potencial para el desarrollo económico nacional.

- Si usted tuviese que evaluar la situación minera de Ecuador ¿Qué diría?

Diría que hay muchos desafíos y que hay muchas oportunidades. La minería es el futuro del país, es una industria con una capacidad transformadora impresionante, por eso debemos desarrollarla. En Ecuador se ha explorado efectivamente muy poquito, es menos del 1 % y con ello hemos encontrado yacimientos de talla mundial.

- Pero es un sector que carece de control eficiente por parte de las autoridades y hoy sufrimos infiltración del crimen

El primer desafío es la actual incapacidad del Estado para poder desarrollar la industria. Otro es que hemos tenido minería desde siempre, pero minería industrial, minería a gran escala, tenemos en producción desde hace apenas cinco años. Y aparte está la extracción ilegal de oro que afecta a los ecuatorianos en general.

Las mafias y la minería ilegal

- Según sus estudios, ¿cuándo fue que las mafias entraron al tema minero?

Esto se empezó a proliferar con fuerza en 2019 y al Estado lo tomó por sorpresa. Pero no es solo un problema de Ecuador, sino de la región, tenemos a Guyana, Colombia, Brasil y Perú con el mismo caso. Fue casi al mismo tiempo. El continente es rico en oro, es superficial, fácil de sacar y a su vez caro. Eso lo hace llamativo y sume el descontrol y el desconocimiento del tema de las autoridades. Es muy grave.

- ¿Por qué es tan peligroso?

Porque se trata de bandas transnacionales, no es un grupito de mineros que le faltó un papelito o permiso, son mafias que tienen otros delitos conexos en muchas partes.

- ¿Cuál debe ser la primera acción o punto de partida?

Es un tema transversal, todas las entidades deben sentarse a entender el tema. Articulación real, asistencia internacional para garantizar transparencia. No es un juego de niños, es nuestra riqueza que se está yendo en manos ilegales dejando pasivos ambientales inmensos.

- ¿Qué debería implementar el próximo presidente?

Solo un candidato presidencial se acercó antes de postularse y quiso que le expliquen todo. La minería es una industria técnica no puede ser regulada desde lo pasional, lo clientelar, político. Debe ser desde lo técnico. Es una gran oportunidad para generar empleo. Pero lastimosamente no se sabe mucho de ello. Primero capacitarse o asesorarse bien para tomar decisiones correctas.

Combatir la minería ilegal

- ¿Por dónde empezar?

Por una política minera de Estado, que no sea del gobierno o del presidente, sino permanente con visión. Por ejemplo Perú: no es desconocida la tremenda inestabilidad política que tienen, pero ellos continúan, el año pasado recibió 100 veces más inversión que Ecuador no estoy hablando de inversión minera, estoy hablando de inversión en general ellos recibieron 30.000 millones de dólares en inversión. Nosotros recibimos $ 300 a mí personalmente me da vergüenza que este país sea tan poco atractivo teniendo tanto potencial.

- Pero Ecuador aún tiene mucho tiempo y distancia en desarrollo con Perú. ¿Cómo el país se puede encaminar?

Zamora Chinchipe es un caso de laboratorio, las dos minas industriales del país están ahí. En 2019 ocupaba el puesto 20 en generación de riqueza, ahora está en el 9 de las 24 provincias. El año pasado llegó al cuarto puesto en tributación: está Pichincha, Guayas, Azuay y de ahí Zamora Chinchipe. Tributa más que Manabí, Tungurahua y El Oro, debido a la minería.

- ¿Qué tan viable es que la minería salve al país?

Es el cuarto rubro de exportación pero podría llegar a ser el primero, no es quimérico pensar eso. Hay un montón de recursos geológicos debajo de nuestros pies que tiene que ser aprovechado positivamente.

- Sí, pero hay muchas personas que ya lo extraen sin permisos o trabajan para empresas tomadas por mafias

Esa minería es la que no queremos y hay que combatir. Por cada gramo de mercurio se contamina hasta 200.000 litros de agua, la minería responsable devuelve el agua en las mismas condiciones que la recibió, sí hay tecnología para hacerlo y se debe sancionar con quitar permisos si no se opera como se debe.

- ¿Cómo garantizar el control, si la corrupción está?

No estamos defendiendo minería de cualquier estilo, no. Queremos un Estado fortalecido para hacer un verdadero control minero, no solamente en las minas, sino por ejemplo en los temas fiscales, ambiente y sancione con todo el rigor de la ley. Y así no satanizar a todos los que se dedican a ello, porque sí hay quienes lo están haciendo bien.

Experiencia

Silva es exdirectora de Comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Durante 20 años estuvo al frente de proyectos edu-comunicacionales para industrias y empresas.

