30 minutos antes de la apertura de las mesas, más de 300 ecuatorianos residentes en Madrid ya aguardaban en las puertas del Pabellón de Cristal para ejercer su derecho al voto.

Aunque habían madrugado para las elecciones, el sentimiento general es de desconocimiento sobre qué se elige en estas votaciones.

Oswaldo Renderia es uno de los que llegó temprano y que, aunque sigue las noticias de Ecuador diariamente, no sabía en qué consistía cada pregunta de la consulta popular.

“Vengo porque es una fiesta cívica. No quiero dejar que otros decidan por mí. Las preguntas no las he estudiado, pero tengo claro mi voto” señala este ecuatoriano oriundo de Naranjito y que en los 21 años de vivir en España no ha faltado a una convocatoria.

Con él concuerda Carmen Elizalde, machaleña y que vive en este país desde hace más de dos décadas. Ella sabía qué había votaciones, pero las preguntas y la explicación para definir su voto la consiguió mediante vídeos de TikTok.

Eddy Conforme es presidente de mesa y ratifica este sentimiento. “Hay confusión. Vienen por cumplir, pero no están enterados” señala. E incluso ha sido testigo de como personas acuden a la mesa a preguntar información sobre qué se elige en estas elecciones.

Además, esta votación ha generado poco interés en la comunidad ecuatoriana. Apenas el 10% de los votantes habilitados en Madrid acudió durante la mañana, según indicó la cónsul de Madrid, Paula Noboa.

El promedio de participación en las elecciones no presidenciales es de alrededor del 25% de acuerdo con datos facilitados por la Embajada de Ecuador en Madrid. Por ello, el embajador, Andrés Vallejo,confía en que repita la dinámica de anteriores citas electorales y la afluencia suba después de las 13:00 (hora España).

Datos. 252.000 personas están habilitadas para sufragar en Europa, Oceanía y Asia.