El metro de Quito sufre nuevo aplazamiento, esta vez en inicio del cobro a pasajeros

Una nueva demora para el metro de Quito. Las autoridades municipales anunciaron que la operación comercial del sistema de transporte ya no empezará este 5 de marzo de 2023 como se había anunciado.

Varios temas que aún están pendientes de resolver y ejecutar hacen casi imposible que se cumpla la fecha que, a finales de febrero, había sido anunciada por directivos de la empresa Metro de Quito.

“La gerencia lo va a hacer en este mes, no creo que lo va a alcanzar el 5 de marzo, pero de lo que me han dicho probablemente a finales de marzo vamos a hacer ya una operación con pago”, le dijo el alcalde saliente, Santiago Guarderas, a Teleamazonas.

El 23 de enero de 2023 inició la fase de inducción con pasajeros. El 9 de febrero se presentó una falla técnica que obligó a cerrar las estaciones El Labrador, Jipijapa e Iñaquito por algunos días y luego se retomó el servicio gratuito.

El 25 de febrero se volvieron a cerrar todas las estaciones, según Metro de Quito, porque se empezaría un trabajo de fortalecimiento del sistema de energía que alimenta los trenes, junto a la Empresa Eléctrica Quito.

Está previsto que el cierre dure hasta este viernes 3 de marzo y que mañana se retomen las operaciones con pasajeros. Desde la empresa Metro de Quito se informó que en las próximas horas se harán públicos los horarios de cómo funcionará durante el fin de semana.

El alcalde electo, Pabel Muñoz, en entrevista con EXPRESO dijo que lo que le interesa decirle a la ciudadanía es si el contrato de construcción terminó sí o no; Acciona (la empresa constructora) ya le entregó de manera inventariada toda la construcción a la empresa Metro de Quito sí o no; la empresa Metro de Quito ya le pasó la operación al consorcio definido sí o no.

El pasado 24 de febrero tuvo una reunión con los directivos de este proyecto. Tras el encuentro, aseguró que la buena noticia es que va avanzando “pero evidentemente hay muchos detalles para marcar la fecha definitiva de inicio de lo que todos queremos, el funcionamiento comercial del metro”.

Guarderas señaló que es necesarios el cumplimiento de ciertos requisitos como la capacitación de la operadora que ha debido hacer ciertos ajustes en el calendario, que se están cumpliendo. “Hay simplemente un aplazamiento de fechas, pero de ninguna manera significa que no haya una operación pagada como es la que vamos a iniciar este mes”, agregó.