¿Estás en mesa de votaciones en febrero 2025? Esto es lo que debes saber

La participación de los miembros de las Juntas Receptoras del Voto será decisiva en los comicios de febrero del 2025.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene claro eso e insiste en que los seleccionados se capaciten. El 50 % de ellos ya asistieron a la instrucción que empezó el pasado 2 de diciembre de 2024.

Esta vez, 284.319 personas en el país deberán cumplir con esta obligación. Otras 3.215 se encargarán de las Juntas Receptoras en el exterior. Pero después de las últimas tres elecciones, en las que los mismos integrantes fueron seleccionados, el CNE sí tiene en mente que esto podría incidir en el tiempo que tome el escrutinio. Por eso ha desplegado una fuerte campaña para llamar a las capacitaciones.

En la cuenta de X del CNE se publican varias veces al día mensajes como este: “Quienes fueron seleccionados como miembros de las Juntas Receptoras deben obligatoriamente capacitarse a fin de conocer las etapas del proceso electoral”. En Quito, por ejemplo, se instaló un puesto fijo de capacitación en las calles Iñaquito e Ignacio San María.

Carolina Chávez es una de las seleccionadas para ser miembro de mesa. Ella cuenta que ya acudió a la capacitación y le tomó un poco más de una hora. Sus principales dudas fueron acerca de cómo realizar el escrutinio. Esto porque hay cuatro papeletas, además de que la disposición de estas sigue un proceso específico.

Para esta instrucción, el órgano electoral destinó 680 capacitadores. Su función es explicar las fases a desarrollar el día de los comicios, estas son: conformación e instalación de la mesa de votación, sufragio, escrutinio y embalaje para el envío del material electoral.

Wilson Hinojosa, coordinador nacional de Procesos Técnicos Electorales del CNE, confirmó que las mayores dudas de los capacitados tienen que ver con la fase de escrutinio.

“Nosotros instruimos en cada una de las etapas, pero la del escrutinio puede ser la que más dudas genere, sobre todo en cómo llenar las actas. Se requiere prolijidad. Además deben manejar los borradores y también separar las papeletas con votos válidos o nulos, por ejemplo”, precisó el funcionario del CNE.

Para asegurar la mayor cantidad de personas capacitadas, el CNE habilitó varios horarios en los puntos abiertos en todas las provincias del país.

Sanciones por no capacitarse

Si una persona seleccionada no asiste a esas capacitaciones será sancionada con una multa de $ 46 y no hay opción para justificar el no haber cumplido con la obligación. Por eso, no solo es importante asistir sino también registrar dicha asistencia. Esa es la única garantía para evitar una penalización.

Al respecto, el CNE no tiene estadísticas del nivel de ausentismo de los miembros de mesa, al menos en las últimas tres elecciones. Hinojosa indicó que solamente levantan la información del ausentismo en general. En las pasadas elecciones, ese dato bordeó el 18 %.

El órgano electoral anunció que los integrantes de mesa pueden conocer los lugares de capacitación escaneando el código QR que recibieron en la notificación. Esa información fue enviada por correo electrónico. También se puede efectuar la consulta en la página web www.cne.gob.ec.

