Mendoza perdió la posibilidad de defensa

Se le acabaron las oportunidades. El asambleísta de Alianza PAIS, Daniel Mendoza, no podrá presentar sus argumentos de defensa en la investigación que lleva la Comisión Multipartidista de la Asamblea Nacional, sobre un presunto delito de tráfico de influencias, por lo que se pide su destitución, toda vez que, por dos ocasiones el legislador no asistió y pidió, en las dos ocasiones, se difiera su asistencia. La solicitud fue presentada por su abogada, Gabriela Moreira.

El legislador oficialista se encuentra detenido en la cárcel 4 de Quito, acusado por la Fiscalía del delito de delincuencia organizada en la construcción del hospital de Pedernales.

El pleno de la Comisión, luego de escuchar la argumentación de la jurista, que en primera instancia, el viernes pasado, pidió que se le otorgue tres días a su defendido para que presente su defensa; y, ayer, en cambio dijo que Mendoza no podía asistir porque ella no estaría presente debido a que tenía otras diligencias, los comisionados resolvieron no dar más oportunidades al asambleísta acusado.

Recordaron que la Mesa tiene diez días de plazo para pronunciarse al respecto del caso, y el asambleísta tenía tres días para presentar su defensa, tiempo que ya culminó, y no ha hecho ejercicio de este derecho a pesar de las citaciones.

Los miembros de la Mesa, Xavier Casanova (AP), Héctor Yépez (CREO) y Ronny Aleaga (RC) aprobaron un cronograma de comparecencia. Para ayer estaba prevista la asistencia de 28 personas, entre autoridades y de la sociedad civil, como parte del proceso de sustanciación de la investigación; sin embargo, veintitrés se excusaron, no respondieron o solo enviaron a su abogado, quienes no aportaron a la investigación. (Ver infografía).

En tanto, las asambleístas acusadoras, Verónica Guevara (RC), y Tanlly Vera (CREO) presentaron sus pruebas de cargo. En primera instancia intervino Guevara, quien sustentó su acusación en recortes de prensa y las investigaciones de los periodistas. “No contar con Daniel Mendoza en la Comisión entorpece la investigación porque no es posible hacerle preguntas para que le responda a la Asamblea y al país. Su actitud evidencia la conducta típica de quien no quiere asumir responsabilidades”, mencionó.

De su parte, Vera presentó algunos videos e hizo referencia a la investigación que lleva la Fiscalía, y audios, en donde presuntamente el ciudadano Franklin Calderón era el contacto de Mendoza y quien tenía en su poder la plata que era del legislador. Además, presuntas conversaciones en donde también daba a conocer las exigencias que hacía Mendoza a las autoridades para manejar algunas dependencias en Manabí.

Héctor Yépez Henry Lapo

No hay cómo ponerle una pistola para que vengan y presenten sus defensas Héctor Yépez

​Asambleísta de CREO

"Negarle a los ecuatorianos su legítimo derecho a la salud es imperdonable. La participación del acusado en esta trama es innegable”, sentenció.

Sin duda, la comparecencia que más llamó la atención fue la del representante de la Comisión Anticorrupción de Manabí, Jorge Chávez. No solo reiteró las acusaciones en contra de Mendoza, sino que enumeró a varios asambleístas, que también tendrían “injerencia” en el manejo tanto en el Ministerio de Salud como en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de Manabí.

“Hemos señalado que existen siete asambleístas que influyen en las designaciones de las autoridades provinciales de Salud. El asambleísta Bergman Carlos, que influye en el hospital del IESS; Zoila Benavides, en la Unidad de Salud del IESS; Carlos Vera, en las unidades de salud de Junín y Portoviejo; Daniel Mendoza, en la designación de autoridades del hospital de Bahía y Portoviejo; Karla Cadena, en el hospital del IESS de Portoviejo; Karina Arteaga, en Chone; Luis Quijije, en unidades de salud del IESS. Lamentablemente no tenemos la evidencia documentada, pero es así”, dijo.

Afirmó que esto no es nuevo en Manabí y que se viene dando desde el anterior gobierno.

Etapa de Prueba.

El pleno de la Comisión Multipartidista resolvió que mañana termina la etapa de prueba en donde se recibirá las pruebas, por escrito, de cargo y de descargo, las cuales serán evaluadas ese mismo día en una sesión que ya fue convocada. El jueves termina el plazo para que la Mesa presente el informe.

Comparecencia.

Los comisionados acogieron la propuesta de la fiscal Diana Salazar, de ser recibida mañana para dar a conocer las acciones tomadas con respecto al asambleísta Mendoza, toda vez que entre ayer y hoy participará en la audiencia de apelación en el caso Sobornos. También se recibirá a la ministra María Paula Romo.