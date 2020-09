Mendoza: diagrama que vincula a Romo en los hospitales no existe en el celular

En su cuarta ampliación de versión en la Fiscalía, en el caso de delincuencia organizada que investiga a 19 personas, el exasambleísta Daniel Mendoza hizo varias aclaraciones. Se refirió a la información contenida en su celular y a la difusión de una parte justo a la hora que debía abrirse y explotarse su contenido.

Dijo que entiende que la información fue transmitida en vivo por un portal en el momento en el que iniciaba la audiencia reservada en Criminalística. Dijo que antes de entregarse el 4 de junio en Portoviejo, Manabí, dio a su padre y hermano un celular y una grabadora con su respectivo cable y un pendrive.

“Estoy completamente seguro que ellos fueron custodios de dichos dispositivos hasta que fueron entregados a Criminalística en presencia del señor fiscal, señora secretaria y mi abogado, tal como me informó mi defensa”, indicó.

El medio digital al que se refiere el exasambleísta había sugerido la presunta vinculación de la ministra de Gobierno María Paula Romo con un reparto de hospitales a una veintena de asambleístas, incluido Mendoza. La ministra Romo difundió su posición en un video la noche del 30 de agosto. “Desdibujar un chat es mentir, escoger solo las capturas de pantalla que convienen para una historia es una vileza y acusar falsamente es un delito”, expresó.

El portal digital publicó un diagrama con el detalle del supuesto reparto y había ubicado a la cabeza a la ministra Romo. Mendoza dio luces del tema. “Indico que esa información, esa especie de diagrama no existe dentro de mi teléfono celular”.

Pero reconoció que dentro del pendrive existen, entre otras cosas, un diagrama, de lo que recuerda, con una especie de distribución, una ayuda memoria para él que con base en diferentes medios recogió con información de conocimiento público y que no representa información oficial. No descartó que pudo compartir con su círculo o colaboradores.

El viernes, Mendoza le dijo a la Fiscalía que en la transmisión del portal se decía que los datos provenían de su celular. “Mi abogada me comentó lo ocurrido y me hizo llevar eso en impreso, con varios chats con la ministra María Paula Romo, chats que podrían estar en mi teléfono y que no recuerdo con exactitud su contenido ya que ha pasado mucho tiempo”, aseguró.

Reiteró que si el medio digital utilizó capturas de pantalla o de chat, dichas capturas podrían haber estado en posesión de terceras personas. Para el exlegislador es ilógico pensar que si alguien, más aún periodistas, tuvieran en sus manos su teléfono no publicarían el contenido íntegro y sensible que pudiera haber en el mismo. Mendoza fue involucrado en una red de corrupción relacionada con la entrega del hospital de Pedernales.