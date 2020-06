Melania Trump renegoció su acuerdo prenupcial para ir a la Casa Blanca, según un nuevo libro

Cuando Donald Trump comenzó su gobierno como presidente de Estados Unidos y en 2017 se mudó a la Casa Blanca, la sede oficial del Ejecutivo, algo llamó la atención: Melania Trump, su esposa, no estaba con él. La exmodelo se quedó en Nueva York.

¿Por qué? Un nuevo libro sobre la hoy primera dama apunta a que se encontraba renegociando su acuerdo prenupcial con el polémico mandatario.

El libro se titula "The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump" ("El arte de su acuerdo: la historia no contada de Melania Trump", en español). Más de 100 entrevistas son la base de la investigación periodística en la que se sustenta el libro.

Según Mary Jordan, periodista de The Washington Post y autora del libro, Melania Trump buscaba con esta renegociación "enmendar su acuerdo financiero con [Donald] Trump". Según fuentes cercanas a la pareja, Melania Trump decía que hacía esto para "cuidar a Barron", en alusión al hijo de ambos, quien en ese entonces tenía 10 años de edad.

Siempre según el libro, este nuevo acuerdo prenupcial entre Donald y Melania Trump aseguró que el joven Barron no fuera excluido del negocio familiar, basado en casinos, hoteles y grandes negocios inmobiliarios.

Sin embargo, no solo fue eso. Melania Trump necesitaba distancia y oxígeno para sobrellevar la serie de denuncias sexuales que había recibido su esposo durante la campaña presidencial (que, por cierto, siguieron durante su gobierno).

"Ella quería pruebas por escrito de que, en lo que respecta a las oportunidades financieras y la herencia, Barron sería tratado como un igual a los tres hijos mayores de Trump", escribe Mary Jordan en The Washington Post. Ese periodo coincidió también para que Barron Trump acabae su año escolar en Nueva York, se indica.

El libro no ha sido respaldado por el entorno de Melania Trump. "Otro libro sobre la señora Trump con información y fuentes falsas. Este libro pertenece al género de ficción", dijo Stephanie Grisham, jefa de gabinete de Melania Trump.