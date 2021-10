Decisiones urgentes. Apostar por estrategias de inteligencia, comunicación integrada, fortalecimiento de la fuerza pública y programas sociales fue la receta que permitió enfrentar el despliegue de violencia y el terrorismo del cartel de Medellín, encabezado por Pablo Escobar, entre 1982 y 1994 en esa urbe.

Expertos y ex altos funcionarios de Colombia compartieron con Diario EXPRESO las acciones y trabajos que se implementaron en la segunda ciudad más importante de ese país, que en 1991 acumuló cerca de 6.800 asesinatos.

John Marulanda, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (Acore), explicó los principios básicos para lidiar con una situación de inseguridad. Indicó que es primordial contar con investigaciones de alta tecnología para garantizar que sean los culpables los que se van a la cárcel, como el uso de software preventivo, una amplia red de cámaras de video inteligentes y que esta se complemente con justicia efectiva, además de que haya castigo severo.

Pero para una sinergia en la captura de quienes cometen delitos y la toma de control en la ciudad, es indispensable también un sistema único de comunicación que incluya no solo a las instituciones públicas, gobierno nacional y seccional, sino también a la empresa privada en distintos aspectos.

Muy difícil es sacar recursos nuevos, pero se puede hacer un uso más eficiente de los recursos actuales. Rafael Padilla,

experto en tecnologías de seguridad

“En Medellín se pasó de una serie de centros de control de entidades por separado a un gran centro de control en crisis. En cuestión de información, todas empezaron a compartir jerarquizaciones de eventos y de esa manera cuando había un suceso, en el mismo sitio era posible generar alertas desde para recibir una ambulancia hasta para seguir a quien quería desaparecer de la escena del crimen” señaló Rafael Padilla, experto en tecnologías que apoyan gestiones de seguridad.

Una opción es integrar las cámaras de los centros comerciales y de los edificios privados. Padilla enfatiza que mientras se esperan los recursos para el plan gubernamental de corto y mediano plazo, la integración de cámaras es una gestión sencilla e implica inversión de muy bajo costo, lo que “ahorra recursos como el uso de personal e insumos en un recorrido de patrulla”. La iniciativa se aplicó también en Bogotá, la capital.

Dijo además que la integración también debe ser humana. “En nuestros países hay más vigilantes privados que policías, son necesarios para un efecto multiplicador, aunque eso en la gran mayoría de los países requiere de un preparativo judicial”.

Por su parte, Camilo Ospina, exministro de Defensa del régimen de Álvaro Uribe, enfatiza que mientras se espera la llegada de implementos para estrategias de inteligencia, la fuerza pública debe ser reforzada.

“Cuando uno está en el gobierno el tiempo pasa muy rápido, entonces si no tomas las decisiones en este momento, después va a ser muy complicado porque las situaciones se enredan más”.

Ospina recomienda reforzar el contacto con la ciudadanía para la dotación de información de los integrantes de bandas que cometen delitos. “Si no tienes la información, no puedes hacer inteligencia. Y si no tienes eso, no puedes actuar, no funcionará lo que hagas”.

Las medidas tomadas por el presidente Lasso son correctas, como militarizar las zonas más afectadas y garantizarles a los policías su seguridad jurídica. Es una respuesta inmediata. John Marulanda, presidente de Acore, consultor en seguridad

De acuerdo con los informes que registran las acciones emprendidas en Medellín, además de las tácticas operacionales se desarrollaron programas preventivos dirigidos a las familias. Es decir, planes para evitar el consumo de drogas y alcohol, porque los microtraficantes también tienen problemas de adicciones.

Lo primero que debe hacer una autoridad es planificar, ver su presupuesto y destinarlo. Luego auditar las inversiones por un lado, que sean llevadas bien y que sean operadas bien. Rafael Padilla, experto en tecnologías para temas de seguridad

También implementaron alarmas comunitarias para lograr la coordinación de juntas vecinales, centros de madres, organizaciones juveniles y cívicas, según la necesidad que se presente en el territorio.

Si el país no tiene unos equipos fuertes que permitan determinar qué están haciendo y qué van hacer y cuándo lo hacen, no pienses que lo vas a lograr a través de simples acciones. Camilo Ospina,

quien fue ministro de Defensa de Colombia en el mandato de Álvaro Uribe

Hubo, asimismo, campañas orientadas a difundir modelos positivos de conducta entre hombre y mujer, entre padres e hijos, y formas pacíficas de resolución de conflictos al interior de los hogares. Mientras que desde el gobierno central, fueron fortalecidos los programas para generación de empleos y el combate a la pobreza y desigualdad.