“Me tienen secuestrada en Israel”: Abad asegura que le negaron vacaciones

Daniel Noboa negó ejecutar estrategias para sacar del cargo a Abad, pero aseveró que ella se irá sola y no asumirá la Presidencia.

La confrontación entre Noboa y Abad no ha terminado. La vicepresidenta de la República, Verónica Abad, reveló este lunes 15 de julio que solicitó cinco días de descanso a la Cancillería ecuatoriana para atender "asuntos de salud y familiares", pero que su pedido fue negado.

"Soy la única servidora pública que para pedir días de permiso, el documento de mi solicitud ha dado la vuelta por ocho días en varias instituciones, desde Cancillería, Ministerio de Trabajo y Vicepresidencia, buscando la forma de negarme el descanso", señaló Abad, este lunes en una entrevista en Radio Morena.

Según la segunda mandataria, el argumento de Cancillería para negarle los días de vacaciones solicitados fue que no tienen a otro funcionario que la pueda sustituir en Israel, en donde cumple funciones como embajadora por la paz desde diciembre de 2023.

Ante la negativa, Abad sostiene que se siente secuestrada. "Con esto está claro que me tienen secuestrada en este país (Israel). No me puedo mover a ningún lado (...)", dijo, a la vez que cuestionó que la canciller Gabriela Sommerfeld se contradiga sobre su situación.

Recordó que, en el contexto del proceso judicial seguido en contra de su hijo, Francisco Barreiro Abad, la canciller "decía que yo puedo regresar tranquilamente y visitar a mi hijo. Pero aquí está la prueba (la negativa a sus días de descanso) clarísima de que no me van a dejar mover".

La pugna entre Abad y Noboa

El presidente Noboa y Abad mantienen una pugna abierta desde antes del inicio del Gobierno, según ha señalado el régimen, por supuestos actos reñidos con la ley. Además, la posibilidad de que ella asuma la Presidencia de forma temporal ha sido calificada de "peligrosa" por el Gobierno.

Daniel Noboa, aseguró el 8 de julio, en un enlace radial, que la vicepresidenta Verónica Abad "se irá sola" del cargo, aduciendo que difícilmente ella asumirá la presidencia cuando él solicite permiso para encaminar su reelección en las elecciones generales de febrero del 2025.

Noboa explicó que no ha ejecutado algún tipo de acción para sacarla del cargo, sin embargo, detalló que apelará a las normas constitucionales para impedir que Abad asuma la Presidencia de Ecuador.

"Ella se va a salir solita. Al final todo cae por su propio peso. En una entrevista con el periodista Lenín Artieda, nunca negó que iba a darle el indulto a Rafael Correa, hablaba de otra cosa, miraba para arriba, para abajo, para los lados, no sabía qué decir. Tiene al hijo y al novio procesados y cómo va a decir que no está enterada de nada', añadió el presidente.

Abad también aprovechó su intervención de este 15 de julio para negar que otorgaría indulto al expresidente Rafael Correa en caso de que llegue a asumir la Presidencia temporalmente.

